台東美麗灣渡假村。（蔡旻妤攝）

纏訟10餘年的台東美麗灣渡假村經仲裁由台東縣政府2020年花6.29億元買回，監察院17日糾正台東縣府濫用BOT協調機制，並要求財政部檢討促進民間參與公共建設法，另函請法務部依法偵辦相關人員有無涉及刑責。台東縣府回應，過去協調及仲裁過程均依法努力爭取縣府權益。

監察院17日表示，台東縣政府在2020年依據仲裁結果，耗資6.29億元買回美麗灣建物，縣府濫用BOT協調機制，將業經法院判決認定且可歸責於民間機構之事由，決議為「不可抗力及除外情事」，使業者得免除其違約責任，而縣府對於協調委員對不利業者的決議與結論，未提出異議，顯然有重大違失。

監察院指出，美麗灣渡假村在BOT時就已限制建物高度不得逾13公尺，房間數不得逾80間，結果縣府買回的美麗灣度假村卻高19.8公尺，房間數達123間，而相關估價都是以實際建物高度、房件數進行計算，形同以公帑為業者過度開發的行為解套。另外，縣府對於協調委員會及仲裁案相關卷證資料，均核列為機密文書，禁止對外公開，有違公開透明原則，因此要求財政部檢討促參法相關規定，另函請法務部依法偵辦相關人員有無涉及刑責。

台東縣府今回應，有關監察院糾正台東縣政府辦理杉原海水浴場（美麗灣）案，過去在協調及仲裁過程中，均在專業團隊及法律人士協助下，依法努力爭取縣府權益。至於監察院對於促參法相關機制及法令須檢討修正，台東縣政府樂見並於爾後相關促參案中依循新規定辦理。

台東縣府指出，自縣府重新開放海水浴場，提供縣民及遊客安全戲水空間外，更接連在杉原灣舉辦東浪嘉年華、最美星空等活動，重新活絡杉原灣，吸引遊客，創造在地及部落經濟效益。

後續將針對建物展開招商，邀請業者提出營運方案，期待杉原灣建築物未來可以結合創作展演、研發育成、運動訓練等多功能使用；更綜合縣民、地方代表、專家學者等的意見看法，延續富山護魚區復育、生態保護及教育的成功經驗，達成產業、部落與環保3贏。