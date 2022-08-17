苗栗縣政首度結合水土保持局共同推動「苗栗地區農村青年創新好點子行動獎勵計畫」，同時引入知名餐飲集團「手串集團」贊助28萬元獎金辦理提案競賽，吸引高達34隊報名，經過初選、複選等關卡，選出6名優秀得獎者。苗栗縣長徐耀昌8月17日上午親自頒獎表揚獲獎的農村青年，並期望持續透過農村青年輔導計畫，為苗栗的農村青年人搭建展現創意的舞台。

縣府指出，該計畫是希望讓充滿創意熱情的農村青年，可更加深入農村社區，與經驗豐富的農村長者合作，或藉以找尋志同道合的農村青年合作為議題提案。這次獲獎者分別為金獎林珍珠、銀獎李瑞萍、銅獎楊凱棠及創意構思獎曹富雄、謝東宏與林思豪。

獲得金獎的林珍珠，來自南庄鄉東河村石壁部落的泰雅女孩，主要以發展地方苧麻產業生態系統，復育種植傳統編織纖維苧麻。銀獎李瑞萍，來自泰安鄉士林村蘇魯部落的泰雅女孩，藉由泰雅藝術人文街景營造計畫，展現泰雅族文化多元風貌。

銅獎楊凱棠，來自苑裡鎮石鎮里的半農半工的斜槓青年，在苑裡種植約0.2公頃有機丹參，成功開發複方養生茶包、燉包，讓丹參在食品市場上具有更多元化的應用。

創意構思獎曹富雄，主要營造紫斑蝶蝶道蜜源植物計畫，結合公館鄉北河村的友善農法油茶園區，解決紫斑蝶蜜源植物不足等困擾；謝東宏則教導農民使用生物菌劑，將回收後的廚餘、落葉、雜草及收成後的田間農作物殘梗，推動農業經濟循環再利用；林思豪保存傳承四代的鄧老師傅的打鐵技藝，每一件都堪稱是力量與藝術的結晶。

苗栗縣縣長徐耀昌、農業處處長陳樹義、玉環企業公司總監生家榛共同出席表揚獲獎的農村青年，縣長徐耀昌致贈感謝狀及苗栗伴手禮水梨、東方美人茶感謝「手串集團」實質贊助。

生家榛表示，希望藉由參與本次計畫，可網羅苗栗縣境內優質食材，與苗栗農村青年優質食材合作，共創好食，打造經典的苗栗味，推廣至國際。

縣長徐耀昌指出，縣府一直以來鼓勵苗栗青年能夠返鄉，回到自己的家鄉工作，縣府成立勞青處的目的就是輔導協助青年，不管創業或者是找工作媒合等等都有一個專屬的照顧勞工還有年輕人的專責單位，這幾年下來成效不錯，並且勞青處與農業處也經常性的業務推廣，造就年輕人的事業體，相信假以時日苗栗年輕人會願意回到自己家鄉服務，也期望透過青年創新好點子競賽的參與，行銷苗栗縣豐富的農特產業樣態、風土以及深厚農村文化內涵。