高醫17日上午發生一起槍擊案，被害人王男遭到行刑式槍擊，急救後仍宣告不治，而朱姓嫌犯也於下午落網。王男與朱嫌2人本為朋友關係，曾一起犯下詐欺案，皆被判刑，之後2人產生財務糾紛，朱嫌也曾向王男開槍，造成王男受傷，沒想到之後朱嫌又向王男恐嚇取財2000萬元，朱嫌更多次透過中間人烙狠話給王男，最後這起恐嚇取財案以不起訴處分。

王男與朱嫌原本為朋友關係，2011年2人共同犯下詐欺案，利用空頭公司培養票據信用，並請領空白支票使用，每張支票3000元至4000元不等之價格分別出售，讓受騙人誤認空頭支票可兌現，因而同意交付現金或同意免除債務、誤認債權已受擔保或清償而未及時向債務人進行追償，東窗事發後，王男與朱嫌也以詐欺罪被判刑。

2012年時，2人發生財物糾紛，朱嫌竟持槍脅持王男，並在拉扯之中開槍，造成王男左手受傷，發現挾持王男未果，朱嫌便快速離去，事後再用簡訊恐嚇王男，講出「同歸於盡」等言論。

2021年時，王男告朱嫌恐嚇取財，朱嫌想向王男索取2000萬元的費用，並多次透過中間人傳話，烙下多句狠話，王男心生恐懼，甚至想聲請保護令，但此案以不起訴處分。

朱嫌與王男原為朋友關係，甚至曾一起犯罪，沒想到如今會因為財務糾紛使朱嫌引發殺機，王男遭到行刑式槍決死亡，朱嫌曾講的「同歸於盡」，現在看來是早已埋下殺人伏筆。

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