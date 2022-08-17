針對國民黨新竹市長參選人林耕仁指民進黨沈慧虹遭爆在公辦活動的遊覽車內拉票？是濫用行政資源、玷汙民主選舉精神；沈慧虹競辦發言人劉康彥透過臉書回應表示，「送車」是人情回敬，只要勤勞的人都可以去，頗有無奈之感。

劉康彥說，最近新竹市各區公所陸續辦理里鄰長聯誼活動，以北區為例，他就已經送過3趟遊覽車，3趟都有不同黨籍的參選人一起去。

拿這題做文章的人一直說，公家辦的活動，怎麼可以有選舉行為？其實昨晚行程途中，他就和1位國民黨議員前輩閒聊，對方也直搖頭，覺得講這個實在是「矯枉過正」。

劉康彥表示，選舉難免有立場交鋒，但不應該阻擋別人「勤勞」。現任議員上車向里鄰長請安問好，行之有年，有的還是里長前一晚千叮嚀萬交代，一定要到場致意。人家邀請，是給你面子，是看重你，想盡辦法都要爬起來送車。

他也提及，上周跟1位不同黨籍的市議員參選人送車，他也是主動帶著對方上去，還有一趟是「武陵里」的里鄰長，有對手陣營的議員沒來，他致詞時，還特別請大家不要忘記那位議員。

如果真的要以「凡用到公部門經費的活動，就不應有選舉行為」為標準，那就是共餐據點不能去、中秋節里民聯歡晚會不能去、仲夏藝文季不能去打招呼、東風音樂祭不能去發扇子、社區發展協會出遊不能發口罩了。

劉康彥說，有人質疑「綠能，其他人不能」，他覺得不對，應該是只要是勤勞的人都能，想偷懶，就不要牽拖努力的人。