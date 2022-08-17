柬埔寨詐騙案延燒，台中市長盧秀燕今受訪建議，蔡英文總統應立刻召開國安會議，成立任務小組展開營救任務。新北市長侯友宜則說，全案已涉及人口販運的國際重大犯罪，按過去人口販運治安會報協調聯繫規格，政府要跨部會、跨國際應處。

盧秀燕表示，這幾年國家除了疫情外，就這次事件國人死傷人數最多，蔡總統身為國家負責人要保護、保障國人安全，讓國民幸免於難是當前除疫情外最重要的國家任務，希望中央政府能善盡責任，要窮盡一切公私資源展開營救任務。

盧秀燕說，柬埔寨詐騙案已不只是國內問題，也是跨國際犯罪問題，蔡英文總統應立即召開國安會議營救國人、人質。

侯友宜則表示，政府不能只是這麼嚴重的問題衍生出來後，才後端的打擊犯罪，前端的犯罪預防與情報蒐集永遠比事後打擊犯罪更重要；現階段要各面向全力以赴，讓柬埔寨事件成為借鏡，解決人口販運問題。

侯友宜說，台灣面對當前狀況，情資掌握要更快速，尤其詐騙手段會日新月異，人口販運組織成員不只要跨部會，更重要也要跨國際，類似刑事局在越南、泰國就有駐外聯絡刑警，這些就是之前要有情報蒐集、要偕同打擊犯罪。

侯友宜表示，我國與柬埔寨雖無邦交，但可透過其他與我國有關係的警方協同作戰，尤其現階段一定要瓦解在國際間、柬埔寨或其他周遭鄰國有犯罪集團分子，也要把國內的犯罪集團全部捲出來，加速犯罪偵查，全力打擊犯罪。

侯友宜也提到，詐騙手法無時不刻翻新中，不是單一警方或外交不介入就夠，而是要各部門全力以赴；當前對詐騙犯罪宣導，除了165，還要透過網路巡察，把所有犯罪跡象捲出來，並主動上網宣導。

侯友宜說，這次柬埔寨事件值得國內省思，未來在國際間共同打擊犯罪、打擊人口販運這個區塊，是不是能更加把勁。