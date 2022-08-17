人蛇集團女蛇頭張女的「販運筆記本」，鉅細靡遺寫下被害人期間開銷，成為犯罪證據。（民眾提供）

刑事局中部犯罪打擊中心破獲人蛇集團，查扣到女蛇頭張女的「販運筆記本」，成為犯罪證據，鉅細靡遺寫下被害人資料、住宿房費、餐費、搭機時間、辦護照規費、甚至共犯工資，警方過濾出，該集團至少已安排50人以上出境，可疑的是部分姓名資料被以「X」符號畫掉，張女供稱是臨時變卦，未搭機出境的人。

張女為首的人蛇集團分工細密，上游招攬的徵人業務集團、下游則是遠在國外的詐騙集團，業務成員在臉書或IG等「偏門工作」社群，張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等訊息，以10萬元高薪招攬到海外工作。

業務人員以電話向應徵者一再強調是「合法」工作，經洽談過濾出名單後，再轉給人蛇集團安排後續出境作業，張女的3名手下安排辦護照、PCR檢測、訂機票及出境作業，並安排專人接送，等候核發護照期間，還安排投宿，專車送到至機場出境等。

女蛇頭張女昨天落網時穿著露乳溝的白色小禮服，讓人眼睛一亮，而她的筆記更是字跡娟秀、工整有條不紊，詳記被害人期間各項花費，包括用餐、飲料、菸，甚至生活用品、零食點心等，還有搭機時間、共犯工資，鉅細靡遺的「販運筆記本」，讓辦案人員也嘆為觀止。

據了解，警方過濾追查已確認有10名被害人被販運到柬浦寨及泰國，但是從「販運筆記本」來看，該人蛇集團至少已安排50人以上出境，警方將逐一過濾追查。

值得注意的是筆記本內有不少人名資料被以「X」符號畫掉，警方質疑恐遭不測或傷害。張女則供稱，他們是在最後搭機時變卦，並未出境。中打昨天逮捕張女等4人，張女今天凌晨遭檢方羈押，全案將再追查釐清案情。