民進黨前桃園市長參選人林智堅的論文被台大認定抄襲並撤銷學位後，他曾說會提出訴願為自己爭取清白。不過教育部長潘文忠今天表示，到目前為止，尚未收到林智堅的訴願申請。

台灣大學8月9日認定林智堅的論文嚴重抄襲，並撤銷他的碩士學位，12日他退出桃園市長選舉，但過程中包括民進黨及林智堅本人均否認抄襲，林智堅還並表示將透過訴願找回清白。不過15日又有名嘴揭露林智堅的論文是找助理代筆，甚至台大國發所的課，也由助理出席代為點名。而教育部今天表示，至今尚未收到林智堅的訴願申請。

對於碩士在職專班碩士論文的亂象，潘文忠表示，之前已推動8大措施強化論文品保機制，這些規定也適用碩士在職專班。學生論文從寫作、指導到公布，在這8項措施中均有明確規範，學校應該提醒學生要遵守這些規定。

教育部將推動8項措施是：增設調整系所審查將納入學位品保機制、未妥善處理學術自律之系所將調減招生名額、揭露各系所學位論文不公開之比率、揭露以特殊條件遴聘口試委員之原則及人數比率、學位論文指導教授及所屬系所應予課責、規劃開發及共同採購期刊論文比對系統供學校運用、落實學生進行學術倫理教育、主動查處論文代寫情事並依法裁罰。