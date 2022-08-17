農委會主任委員陳吉仲17日召開記者會，宣布與國內26家電商業者合作，在臺灣農產嘉年華官網設置「吃好柚過中秋」文旦網購專區，自8月20日起推出消費者滿千送百，以及抽好禮、再加碼抽農遊券等優惠活動；而中秋節過後的9月11日起至9月30日止，滿千訂單將再加碼送50元，國內知名的稻米業者「米屋智農」更發揮農業挺農業的企業責任，主動響應每一張千元訂單將同步替消費者捐出獲得2022年精饌米台灣好米組金質獎的馥米一包給社福團體，鼓勵民眾吃好柚過中秋，更要好柚吃過中秋，一起展現愛心、力挺柚農，讓中秋團圓溫暖時刻更加添甜蜜幸福的滋味。

農委會表示，國內各個產區的文旦都具有特色，無論是果肉口感綿密甜度高的中南部文旦柚、果肉細嫩Q彈的東部文旦柚，還是香味濃郁、甜中帶酸的北部文旦柚，都能在「臺灣農產嘉年華」官網的網購平臺專區買到。自8月20日起每單筆消費滿1,000元，就可以獲得100元現金折扣、折價券、紅利點數或等值商品，以及不限金額參加抽好禮贈獎活動，同時在9月30日前，還可以搭配滿600元登錄發票抽200元農遊券的活動，歡迎消費者把握優惠多多採購美味優質的國產文旦，除了與家人團聚享用，也是網購傳遞祝福心意的絕佳選擇。

農委會指出，文旦營養價值很高，果肉富含膳食纖維?蛋白質，還有維生素B、C、E，以及礦物質鉀、鈣、鎂、磷等營養成分，更是耐存放、美味隨著時間濃縮更有滋味的國產水果。本次優惠活動也特別加碼，從中秋節後的9月11日開始至9月30日止，單筆消費滿1,000元再多送50元現金折扣、折價券、紅利點數或等值商品，希望消費者不僅吃好柚過中秋，也要好柚吃過中秋。

國內農產業者也展現農業挺農業的社會責任，「米屋智農」公司特別響應本次活動，自9月11日起至9月30日止，針對每一張滿千元的網購訂單，將同步替消費者捐出獲得2022年精饌米台灣好米組金質獎的馥米一包(1公斤)給社福團體，鼓勵民眾購買文旦展現愛心、為柚農打氣加油。

農委會強調，中國大陸自今年6月起陸續片面暫停我國石斑魚、柑橘類果品、白帶魚及竹筴魚輸入，該會已啟動內銷、外銷及加工等三管齊下的完整產銷因應措施，將確保產地價格與農漁民收益不會受到影響。在強化國內多元行銷方面，該會已與電商業者合作，在「臺灣農產嘉年華」網購平臺設置各項農漁產品專區，歡迎消消費者踴躍購買當季營養又美味的農漁產品，一起搶好康，以行動支持國內農漁民。