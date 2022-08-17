財政部長蘇建榮17日表示，過去幾年來總統蔡英文和行政院長蘇貞昌推動投資台灣行動方案，加速經濟結構轉型，整體經濟表現亮眼，近四年我國已實質還債3,700億元，其成果屬於全民共同努力而來，非他一人所有。

而財政部基於國家債務管控和財源融資調度，在國家稅收有餘裕時，多還一點債，為國家節省利息，也讓政府負債占GDP比重維持在可控制範圍，以提升財政韌性與永續。

蘇建榮強調，穩健國家財政原本就屬於財政部職責，在彈性的財政管理下，讓台灣在面對新冠肺炎衝擊時，有足夠的財政能量推出相關的紓困及振興措施。