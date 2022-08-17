隨著對勞動力的需求高熱不退，使失業率創下數十年新低，澳洲第二季薪資創下近8年來最強勁的增長，惟增長幅度仍然低於預期，也遠遠落後物價上漲的速度。

澳洲統計局周三公布第二季薪資價格指數（wage price index,WPI）季增0.7%，不及經濟學家預期的季增0.8%。年增率達2.6%，創下近8年來新高，但仍落後經濟學家預估的年增2.7%。私部門薪資年增2.7%，而公部門薪資年增2.4%。

薪資增長不如預期，可能使要求澳洲央行放緩緊縮步伐的呼聲升高。市場對於澳洲央行9月再次升息50個基點（2碼）的預期降溫，澳元兌美元下跌0.5%，報0.6992美元。

自今年5月以來，澳洲央行已將其基準利率調升175個基點，至1.85%，並預告未來將繼續升息。

由於澳洲的年通膨率飆升至6.1%，創下21年新高，且料將在未來幾個月進一步升至7%，市場預期到明年4月央行基準利率可能升至3.5%。

澳洲6月失業率跌至3.5%，創下48年來新低，同時職缺數創下歷史新高，均顯示該國對人力的需求仍然相當強勁。