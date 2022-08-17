為紓解農村勞動力不足問題，行政院農委會農糧署輔導農友購置農耕常用之中耕管理機、農地搬運車、蔬果分級機與割草機等省工農業機械，以及國內新研發之附掛式葉菜移植機等新型農機，補助比例以1/3為原則，並為協助達成淨零排放政策，電動化的農機提高補助比例以1/2為原則，自今年4月25日起受理補助申請，申請期限至8月31日止，請農友把握機會，儘速申請補助。

農糧署表示，補助對象廣納有機、產銷履歷與臺灣優良農產品等驗證、具農產品生產追溯條碼（QR Code）、經友善環境耕作登錄、農委會輔導且登錄有案之青農、花卉產銷班班員等，只要符合一項就有補助資格，每位農友可以申請1臺。

農糧署進一步說明，為保障農友使用農機權益，審查通過之補助牌型已公布於農糧署全球資訊網「農機補助專區」項下，敬請農友參採選購，所購買之農機在補助上限額度內，依補助比例核銷補助款。本年度已提高多款農機補助上限額度，並鼓勵農民選擇電動化農業機械，促進農業達成淨零排放。

農糧署提醒，本年度省工農機補助機種達48種，分為一般農機21種，電動農機27種，並特別將研發單位技轉或國內廠商取得專利之甘藷去藤收穫機、附掛式葉菜移植機等8種(型)新型農機納入計畫補助，提供農友多元選擇，紓解勞動力困境。補助期限將於8月31日截止，請有農機需要的農友，持身分證明文件洽所在地農會踴躍申辦。