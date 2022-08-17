不吸菸也會得肺腺癌，自由撰稿人劉惠敏日前在節目上透露，自己沒有不良嗜好又愛運動，有天卻開始說話顛三倒四，不以為意，直到頭痛欲裂才送急診，檢查發現罹患肺腺癌四期，且癌細胞已從肺轉移到腦部，腦袋長出7顆腫瘤。

劉惠敏日前在《醫師好辣》節目說道，一直都有運動的習慣，身為報社醫藥記者也很注意健康，沒想到某天腦部突然出問題，說話變得顛三倒四，邏輯不清楚，一直等到頭痛嚴重才送急診檢查，被神經外科醫師診斷為肺腺癌四期，且癌細胞轉移到腦部，多達7顆腫瘤，非常嚴重，最大的一顆還長在腦部語言區，影響她語言組織能力，導致說話不清楚。

劉惠敏日前在《醫師好辣》節目說道，一直都有運動的習慣，身為報社醫藥記者也很注意健康，沒想到某天腦部突然出問題，說話變得顛三倒四。(翻攝自YouTube)

劉惠敏表示，剛好那些年都沒有做定期健檢，所以直到腦袋出狀況前，都沒發現自己罹癌。所幸打大量類固醇、降腦壓藥後恢復溝通能力，並自費做EGFR基因檢測，有相對應標靶藥物，腫瘤馬上縮小很多，可先不用開刀，僅做放射治療。

胸腔內科醫生郭惟格補充，肺腺癌十分難防，因為X光偵測極限是1公分，當肺部病灶小於1公分是檢查不出來的，但肺腺癌經常在腫瘤小於1公分大小時，癌細胞便到處轉移，肺部毫無症狀，常轉移到腦部或骨頭，當講話出問題、骨折才發現罹患肺腺癌，所以除了X光，「低劑量肺部電腦斷層」也是重要檢查。另外，全台肺癌患者有半數都沒有抽菸習慣，懷疑可能是亞洲人基因對環境致癌物抵抗力較低，嚴格來說每個人都是危險群。