國人到柬埔寨遭詐騙事件頻傳，除遭誘騙從事違法工作，甚至導致危及人身自由及安全，引發各界高度關注。僑委會今天發佈新聞稿表示，許多台商已移居柬埔寨經商多年，對於當地的瞭解更為廣泛且深入，他們也願意配合駐外單位協助在柬埔寨遭遇急難事件之旅外國人。

僑委會外派駐胡志明市辦事處僑務同仁的工作服務範圍亦包括柬埔寨，針對柬埔寨求職詐騙事件，僑務駐外人員將配合駐處統一指揮，推動相關工作。

僑委會也將進一步與當地台商溝通研議，除透過他們瞭解詐騙型態及狀況外，也將瞭解台商可配合駐外單位提供的協助、困難之處及需要的資源，同時也會將相關資訊轉達各相關單位參考。

僑委會指出，為強化聯繫管道，旅外國人除透過外交部所提供之緊急聯絡方式外，亦可透過聯絡駐外館處僑務人員，以利將資訊轉給駐處協處。在柬埔寨遭遇急難事件之國人如有聯繫需要，可以透過僑委會駐胡志明市辦事處僑務組LINE專線(LINE ID ：Taiwan-HoChiMinh)傳送訊息。