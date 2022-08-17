真正喜歡一個人，這份心情不光控制不了，更隱藏不住。星座運勢網站《星座好朋友》分享12星座真心喜歡一個人的時候會做出的舉動，包括牡羊座很愛引起暗戀對象注意、獅子座會故意跟暗戀對象作對、水瓶座會拚命找暗戀對象聊天等。

【牡羊座】很愛引起你注意

牡羊座個性主動、熱情，喜歡一個人的心情總是藏不住，不過他如果真心喜歡你，衝動之餘還是會有點細心，此外他也很喜歡故意做一些看似不經意，卻能引起你注意的事情，希望你能夠注意到他，而這也代表著他真的很喜歡你。

【金牛座】感受到他的關心

金牛座的喜歡其實不太明顯，因為他本來就比較被動，所以即使面對喜歡的人，對方也很難察覺到他的心意，不過他如果真心喜歡你，看著你的時候就會不自覺害羞傻笑，甚至話變多，想辦法讓你感受到他的關心，這些舉動都說明了他對你動了心。

【雙子座】用各種方法試探你

雙子座真心喜歡你的話，會用盡各種方法去試探你的近況，打聽關於你的所有消息，但不會讓任何人知道，而且因為太在意你，所以你的一舉一動都牽動著他的情緒，當你發現他對你的態度常常忽冷忽熱時，就代表他真的很喜歡你。

【巨蟹座】外表淡定、內心多慮

巨蟹座動心的時候會表現得很淡定，但其實內心很在意你說的每句話、每個行為，同時也會在心裡默默地想著很多有關你的事情。因為內心極度缺乏安全感，防備心又重，所以他的表現才會如此淡定，一旦他真心喜歡上你，就會對你特別照顧，同時也會慢慢放下戒心，開始與你分享他的大小事。

【獅子座】故意跟你作對

獅子座如果對你動了心一定會格外主動，甚至故意用言語或行為惹你生氣，明明喜歡你還硬要跟你作對，畢竟他就是個死愛面子的人。如果他真心喜歡你，那你一定會察覺到的，不論是找機會跟你單獨相處，還是默默地試探你，都是他已經動心的證據。

【處女座】故意挑你毛病

處女座本身就很愛挑別人毛病，若他對你有好感，那挑毛病的個性就會變本加厲，只為了吸引你的注意。他就是如此矛盾的人，明明想要對你好，卻又忍不住挑你毛病；明明想要主動表白，心裡卻又糾結著自己還不夠好，而這些表現都是他為你心動的證據。

【天秤座】頻繁地找你

其實很難察覺天秤座是不是對你動心，因為他本來就對身邊的人很好，甚至會因為個性太過體貼而造成別人誤會，所以你需要更仔細的觀察，如果他總是很明顯地一直出現在你身邊，又總是跑來找你搭話，那其實有很高的機率是喜歡你的。

【天蠍座】觀察你、對你熱情

天蠍座個性小心謹慎，在感情方面也表現的比較內斂，就算對你動了心，也會先默默地觀察你，等到確定有把握再出擊。若他在與你相處的時候，經常默默地給予你幫助，或是對你異常熱情，都是他真心喜歡你的徵兆。

【射手座】變得像個小孩

射手座個性大喇喇，喜歡你的時候會顯得格外像小孩，喜歡一直去找你玩，對你有說不完的話，甚至會主動黏著你。他的喜歡簡單直接，一點都不害怕被你拒絕，因為對他來說，喜歡是絕對不拖泥帶水的，所以一直接近你，就代表他真心喜歡你。

【摩羯座】默默關注你

摩羯座是很被動又慢熟的星座，雖然沒有表現出來，不過他的內心是極度缺乏安全感的，他很不擅長應付感情，即使喜歡你也只敢默默接近、關注你，而且他本身又容易想太多，所以在不確定你心意的情況下，他總是會在內心考慮很多，也會思考兩人在一起到底有沒有未來，而這些其實都是他真心喜歡你的表現。

【水瓶座】拚命跟你聊天

水瓶座理性又自我，不過他如果對你動了心，行為舉止反而會變得特別怪異，跟平時的他判若兩人。他是標準的外熱內冷，要他喜歡上一個人往往需要很長一段時間，不過只要撐過那段時間，他就會開始密集的找你、跟你聊天，注意你的一舉一動，當他開始對你產生好奇，那絕對是他對你動心的前兆。

【雙魚座】問你私人問題

雙魚座心思細膩，對感情也比較敏感，因此對你動心的時候會感到緊張，但也意外的很主動。當他跟你有了更多的接觸，就會開始問你一些比較私人的問題，同時也會給予你很多關心，對你非常的好，儘管他不太會表達，但他還是會用行動去表達對你的喜歡。