海巡署緝毒又有重大斬獲。台南查緝隊今年4月獲情資，一個跨國販毒集團欲走私大量毒品來台，經長期監控後，今年4月23日指揮海巡、岸巡、查緝與警方海巡艇，直接在屏東西南海域160海浬處攔截1艘馬來西亞拖船，海巡幹員在船上搜出高純度海洛因毒品122公斤、K他命300公斤，市價超過12億元，涉嫌運毒的6名馬國嫌犯經偵辦後，目前已遭收押。

跟據了解，海巡幹員搭乘巡防艇，在屏東西南方海域160浬處(東沙島南方約100浬)成功緝獲馬來西亞籍「B○○8」拖船走私第一級毒品海洛因毛重122公斤(雙獅牌321塊)及第三級毒品愷他命毛重300公斤(茶葉袋裝292包)，毒品總毛重422公斤，總市價高達新臺幣12億元。

專案小組歷經一年多的監偵及研析比對，掌握國際毒梟犯罪模式及行駛航線後，即派遣海巡艦艇至可疑海域部署巡查，將「B○○8」拖船及6名馬籍嫌犯押返第四(臺南)海巡隊安平公務碼頭，於該拖船後方甲板船艙內起出第一級毒品海洛因及第三級毒品愷他命，成功攔截該批毒品流入市面。

海巡署偵防分署臺南查緝隊日前掌握跨國販毒集團欲走私毒品來臺牟利情資，隨即報請臺南地方檢察署胡晟榮檢察官指揮偵辦，於今（111）年4月23日由海巡署第六巡防區統合專案勤務，會同北門查緝隊、臺南海巡隊、北部機動海巡隊、南部分署第一一岸巡隊及嘉義市政府警察局刑警大隊、臺南市政府警察局刑警大隊、第五分局偵查隊等單位共組專案小組。

本件毒品走私販，為今年迄今查獲海洛因毒品數量最大宗的一起，毒品來源為東南亞金三角地區，成功緝獲跨國販毒集團，阻斷金三角供毒管道，有效防止毒品流入市面。海巡署表示，對於類似毒品走私案，將會「追本斷源」，截毒於源頭，使民眾遠離毒品危害，維護社會治安。