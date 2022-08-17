台灣創新板第一家掛牌公司錼創科技-KY(6854)，將於8月18日正式掛牌，並於周三舉辦上市前媒體茶敘，創辦人兼董事長李允立樂觀表示，截至2022年7月份全年累積營收已達2.20億元，營收規模較去年同期(0.62億元)大幅成長255%，顯現客戶對MicroLED需求逐步增加。

在媒體茶敘上，李允立也分享身為台灣創新版的第一家掛牌公司，錼創在申請掛牌過程中的各種經驗談、MicroLED技術重點以及掛牌後的產業願景和角色。

從新創到創新領航，錼創股東多為國際領先大廠和專業投資人，考量到公司運作的彈性，一開始是選擇成立開曼公司。而決定選擇進入資本市場時，也是評估過許多掛牌選項，包括美國、新加坡或是台灣的一般板。最後選擇台灣創新板掛牌上市，除了籌資是一大原因外，另一重點也是要在台灣資本市場有知名度，吸引優秀人才留下；但最大的關鍵，是來自我們台灣業界大老的投資人推了一把。在證交所積極推動創新板，鼓勵「擁有核心技術的新創公司能透過創新板進入提早進入資本市場籌資加速產業升級轉型」時，投資人支持「擁有MicroLED關鍵技術」的錼創能參與這歷史性的一刻，即使2022年的股票交易市場因政治和經濟利空消息而大起大落，錼創仍選擇在此時掛牌搭起領航任務，成為台灣證交所創新板開板首發。

兼具宏寬和微縮維度的MicroLED技術，錼創做的是「技術創業」，也就是透過開發技術來創業，因此當初選擇了有難度挑戰性的MicroLED來發展。而MicroLED的技術重點在於「micro」而非「LED」，不同於傳統LED需因應效率需求而愈做尺寸愈大，我們做的是半導體等級的精密LED，不但使用的設備都是半導體產業規格，且整體技術發展也符合半導體的趨勢走向：不僅將往更微小、更精密的晶片研發、挑戰晶片尺寸的物理極限；在晶圓的部分，更將從目前的6吋晶圓，往8吋甚至更大尺寸的晶圓推進，以增加供需。

錼創做為台灣創新板首發的承先啟後者，除做為新創標竿讓更多擁有關鍵技術或創新經營模式之公司更勇於申請上市外，我們更期望透過MicroLED技術的大放光彩，為台灣打造多樣化充滿未來的科技環境留住優秀人才，讓MicroLED產業也在台灣高科技產業鏈中占有要角，一同做為守護台灣的護國群山。