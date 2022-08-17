艾成今（17日）上午10時傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場死亡，享年40歲；艾成過去參加《超級偶像》拿下第一名佳績，上月底還和曾任評審的黃國倫、寇乃馨夫婦聚餐，不料今日就傳出憾事，黃國倫也因情緒過度悲傷無法對外回應。

寇乃馨難以置信的說，「國倫與我最近常陪伴他們夫妻，怎麼會這樣，抱歉我們先了解狀況，太傷痛了。」她表示目前最需要照顧的就是王瞳，「她需要陪伴，不能再出事了。」