小朋友試吃剛煮好的黑糖。（台糖提供／李俊淇台南傳真）

善化區公所與台糖今（17）上午在善化糖廠舉行夏令營活動，報名活動在短短2天內就已額滿，現場共計45名小朋友參加，活動首日台糖員工將製糖流程一一解說，並拿起鐵鍋在現場翻炒，讓小朋友嘗試剛熬煮出的黑糖，讓沒吃過的小朋友直呼驚奇。

善化區長方澤心表示，公所與糖廠及南台科技大學休閒事業管理系已合作舉辦4屆「冰糖奇緣夏令營」，深獲小朋友的喜愛，近2年因新冠疫情影響停辨，今年再次舉辦，沒到到短短2天就報名額滿，絲毫不受疫情影響。

台糖公司台南區處經理郭月娟表示，這項以「糖」為主題的夏令營，藉由導覽解說與現場體驗的方式，讓小朋友們親自觀摩體驗善化糖廠特色。另今年度特別結合台糖公司政風處將誠信教育納入活動，傳達「廉潔自持、正直誠信」的核心價值，設計以誠信起飛及導讀品格教育繪本為主軸，搭配品格教育桌遊，藉由活潑生動且貼近小朋友視野的遊戲方式，深化小朋友廉潔誠信觀念。

現場陳姓小朋友表示，因為疫情很久沒有出門遊玩，這次父母幫忙報名夏令營，才有機會出來趴趴走，從來不知道黑糖是如何製作，今天看到有點驚訝，想到明天還可以手工製作棉花糖就很開心，希望每年都來參加。

台糖表示，夏令營活動將於8月17-19日舉行，連續3天活動行程，除了維持台糖公司特色『炒黑糖』示範活動外，還包含一連串的體驗式教育活動、好玩的團康遊戲、棉花糖和雪Q餅DIY、以及參訪善糖文物館，增進小朋友對於糖業文化以及善化糖廠的認識和喜愛。