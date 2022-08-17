以茶葉袋包裝的三級毒品K他命，毛重300公斤。（海巡署台南查緝隊提供／曹婷婷台南傳真）

專案小組在船上起出走私雙獅牌海洛因，毛重122公斤。（海巡署台南查緝隊提供／曹婷婷台南傳真）

海巡署會同檢警查獲馬來西亞籍拖船涉走私422公斤海洛因與K他命毒品。（海巡署台南查緝隊提供／曹婷婷台南傳真）

海巡署台南查緝隊去年接獲情資，掌握有跨國販毒集團將走私毒品來台，追查長達1年，見時機成熟，在海上守株待兔2天，於今年4月23日在屏東西南海域160海浬處，查獲一艘馬來西亞拖船涉走私海洛因毒品122公斤、K他命300公斤，市價高達12億元，船上6人都是馬來西亞籍，均遭裁准羈押。

海巡署台南查緝隊今天發布這項緝毒成果，海巡署台南查緝隊表示，此次查獲海洛因毒品數量，為今年查獲毒品的最大宗，毒品來源為東南亞金三角地區，成功緝獲該跨國販毒集團，阻斷金三角供毒管道及阻絕毒品流向市面。

海巡署台南查緝隊今年4月掌握跨國販毒集團欲走私毒品來台牟利情資，報請台南地檢署於4月23日指揮海巡署第六巡防區統合專案勤務，會同北門查緝隊、台南海巡隊、北部機動海巡隊、嘉義市刑警大隊、台南市刑警大隊、五分局偵查隊等單位聯手出擊。

專案小組指出，為攔截該起走私毒品集團，歷經1年多監偵及研析比對，掌握國際毒梟犯罪模式及行駛航線後，派遣海巡艦艇到可疑海域部署巡查，4月23日將這艘馬國拖船及6名馬籍嫌犯，押返台南海巡隊公務碼頭。

專案小組在船上起出一級毒品海洛因，毛重122公斤（雙獅牌321塊），以及以茶葉袋包裝的三級毒品K他命毛重300公斤，共緝獲毒品總毛重422公斤，估計市價高達12億元。據了解，該拖船負責在海上執行運毒，原訂有台灣籍船隻會到海上接應，經海巡署查獲毒品後，後續檢警也將持續追查台灣的販毒集團。

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