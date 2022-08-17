第3屆南迴藝術季作品「天空織鏡」位在台東縣太麻里鄉華源山區，由國立台東女中13名師生花了45天手工編織而成，師生呼籲請勿進入踩踏編織結構。（蔡旻妤攝）

第3屆南迴藝術季今年新增8件大型地景藝術作品，其中位在台東縣太麻里鄉華源山區的「天空織鏡」是由國立台東女中13名師生，花了45天手工編織直徑9米的巨型藝術品，未料作品還未正式開幕展出，就遭到民眾踩踏破壞，東女師生滿腹無奈地呼籲民眾尊重藝術創作。

華源海灣觀景台下方的圓形蓄水池與海天相連，是台東近年新興的祕境景點，絕美景致被譽為「天空之鏡」，由中原大學建築系副教授陳宣誠與東女師生共創的「天空織鏡」坐落一旁山頭，為南迴沿線再添美麗地景。

從圓形低處向外擴散不同層次的藍、綠、白3色，直徑9公尺的編織網坐落山頭，緊鄰壯闊的華源海灣，圓網中間裝設1面直徑1.8公尺的壓克力鏡面。東女美術班老師康毓庭說，從高處俯瞰，作品顏色配置呼應海水的漸層，對應天空的變化，與整個場景一致。

製作過程吸引民眾慕名前往欣賞，尚未開放期間，1名男子直接踩、跳編織品，將作品踩到變形，遭勸阻後還上網留下負評。東女師生拿著刷子，用水清洗作品上沾滿泥土的腳印，師生既委屈又無奈，只能天天來巡視修補。

「一開始的時候1圈是300針，最後是1圈1500針，編織作品就難在，根本趕不了，它只能一針一線勾勾勾，1圈1圈地做。」學生吳沛欣手上滿是大小不一的繭和脫皮，她說，製作時得用力拉繩，導致隔天直接痛醒、趕緊冰敷，再用貼布纏繞手指關節減緩疼痛，再返回學校繼續趕工。

師生自7月起開始在學校編織，歷經30多天，接續移往華源安裝作品，每日朝九晚五，甚至趕工到天亮，康毓庭說，過程像是修行，許多學生第1次使用勾針，45天下來手都磨出水泡、長繭。

南迴藝術季21日開幕，8件作品中，「天空織鏡」是唯一由非藝術家的素人完成，這份榮耀也是讓師生能夠堅持45天完成作品的最大動力，師生也拜託參觀民眾能有同理心，尊重作品不要破壞。