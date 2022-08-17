超前部署搶攻2023年婚宴商機，台北國泰萬怡酒店推出「2023年婚宴專案」及全新菜色，集結多家「怡」選周邊品牌，讓準新人從迎賓接待、婚宴風格佈置到宴席安排，透過專人的協助即可輕鬆完成一站式規劃。2023婚宴專案提供兩款菜單選擇，每桌26,888元及29,888元起，每桌12位，平假日皆同價，並享有多家周邊品牌優惠。

由於不少新人詢問在高空戶外露台和Drift Bar舉辦證婚儀式、西式婚宴，以及派對，國泰萬怡酒店表示，準新人搭配婚宴專案舉辦露天證婚儀式只要50,000元即可輕鬆規劃，另有私人客製包場服務可供選擇。

看準後疫情時代的婚宴需求，台北國泰萬怡酒店推出的「2023婚宴專案」包含免費提供文定儀式所需用品、新娘專屬管家服務、婚宴當日入住萬怡套房、大廳穿透式LED看板客製設計、賓客住宿優惠、每桌贈兩瓶精選紅酒及席間3小時果汁無限暢飲等精選好禮，到達保證桌數另提供新娘專屬休息室、專業婚禮主持人、餐前迎賓雞尾酒、婚禮禮車接送及豪華客房等好禮選擇。而婚禮中不可或缺的高空戶外證婚儀式，直接可於14樓的高空戶外露台舉辦，配合需求可靈活運用的場地，除了提供全區客製化包場服務之外，重金引進比利時品牌Renson所打造的戶外私人包廂，可遠眺無邊際市景，其氛圍猶如自家後花園般的自在舒適，於婚禮後與親朋好友續攤舉辦After party最適合不過。

國泰萬怡酒店並公開2023婚宴菜單，由行政副主廚吳俊毅親自掌勺規劃，以中式料理手法及西式盛盤呈現婚宴桌席，包括以清酒滷醉鮑魚、烏魚子及生食干貝入菜的「洪福齊天喜臨門」、滋補養生的湯品「松茸竹笙燉燕窩」、以黑蒜清蒸的「松露頂湯焗龍蝦」、肉質軟嫩不膩的「夏威夷海鹽舒肥牛」及以甜菜根搭配海鮮熬煮的「粉紅佳人海鮮燉飯」等，瞄準年輕一代的新人需求，展現有別於傳統菜色的巧思，充分融合中西式料理特色的婚宴桌席。

台北國泰萬怡酒店位於二樓的宴會廳共有6廳，採用新穎舒適的現代風格設計。依據新人需求可彈性調整的霖苑廳，最多可容納23桌，擁有高畫質310吋 LED螢幕牆，可精彩分享新人的幸福影片，也早已是台北市區中小型婚宴的理想選擇。總經理康傑男Dario Congera表示，憑藉著彈性靈活運用的空間、高質感的硬體設備以及專業的業務團隊，酒店開幕三年以來，已服務超過300場婚宴，並期望保持其專業與熱情，持續為更多新人開展婚姻的幸福旅程，如同今年主題「幸福就從台北國泰萬怡酒店開始」。

國泰萬怡酒店也邀請多家婚禮周邊品牌一起加入為新人籌辦婚禮的行列，如憑電子邀函QR CODE掃碼即可快速報到與兌換的全新婚禮服務品牌「Wedding Pass 婚禮報到」、展現高雅花藝設計的「鍾安花藝」、彰顯專屬風格佈置的「滿屋設計」、留下賓客美好瞬間的「歡樂閃拍Sweet Booths Taiwan」、迎賓不可或缺的行動宴會酒吧「Chubby Snappy創意客婚禮酒吧」、精選頂級食材的台中「Hera赫拉．頂級喜餅」、專為亞洲女性設計的婚紗品牌「OURS BRIDE」、完美婚禮實踐家「當代時尚婚顧」及台灣頂級漢餅品牌「舊振南」等精選品牌，搭配台北國泰萬怡婚宴專案，皆可洽詢專屬優惠，輕鬆完成婚禮規劃，展開幸福旅程。