一名男網友抱怨，和女友畢業後就北漂到台北打零工，兩人的薪水都拿去買女友父親營養品和支付療養院費用，生活過得很辛苦，沒想到女友在這時懷孕，女友認為現在的經濟狀況不適合有孩子，他怒轟女友自私，認為孩子是上天賜的禮物，還說「生下來我們就分手，妳專心賺錢養妳爸，我養我的孩子」，網友全看傻眼，一面倒痛批，「買套子的錢都沒有，還想養小孩」。

原PO近日於臉書社團《匿名2公社》指出，和女友大學畢業後，在求職網站都找不到適合工作，他們為了有更多的工作機會，北漂到台北發展，但因為沒有特殊技能，所以只能做時薪制的工作，收入非常不穩定。

原PO表示，自己父母雙亡，沒有任何後援，女友的母親失聯已久，父親又生病住療養院，兩人的所得都拿去支付療養院費用，沒想到女友在此時懷孕，女友向他表示，現階段沒有多餘的錢養育孩子，但原PO覺得孩子是上天賜的禮物，不希望她墮胎，兩人為此大吵。

原PO說，大學時期打工3年的薪水都交給女友，讓她去可以放心去照顧爸爸，他氣得說「我只是想要有個孩子這麼難嗎？怎能這麼自私？我跟妳還沒結婚，還要幫妳養爸爸，每次吵架重點都是錢，我賺的錢不是被拿去買營養品，就是拿去買一些雜七雜八，我孩子出生不用花錢嗎？」

原PO拜託女友替他生下孩子，表示孩子生下後兩人就分手，從此互不相欠，「妳專心賺錢養妳爸，我養我的孩子」，豈料女友一聽秒崩潰大哭，令他無奈地說，「難道我要被妳綁架一輩子？幫忙賺錢照顧妳爸？我是你家免費長工？」

貼文上線，網友一面倒砲轟，「你才自私吧！你有想過小孩出生在這種家庭有多可憐、多可悲嗎？」、「你也很自私，要女人幫你生孩子，然後分手？這種鳥話虧你還說得出口」、「你連工作都是問題，我就問你要怎麼養」、「買套子的錢都沒有，還想養小孩」、「生小孩容易，養小孩難，就算是雙薪家庭經濟也很吃緊，你真的不要太天真」。