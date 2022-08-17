明天選舉倒數100天，身兼黨主席蔡英文總統致詞時，要21位參選人擔任「母雞」全力衝刺，並下達兩項任務；她表示，今天中執會通過她的提案，桃園市長鄭文燦及黨團總召柯建銘，接任桃竹竹苗的總督導，前立法院長蘇嘉全接任中彰澎總督導，立委陳明文接任雲嘉嘉投總督導，宜花東由民進黨祕書長劉錫耀負責。

此外，民進黨原本提名參選桃園市長的林智堅，因論文案退選，民進黨今中執會通過提名鄭運鵬參選桃園市長；桃園是民進黨最具指標的執政縣市。桃園隊快速變換隊形，團結不變。接下來，要轉守為攻；她推薦鄭運鵬時還打趣說，「哎！他遲早會當黨主席」。

蔡英文表示，從明天開始，選舉進入倒數100天。不只是桃園隊，包括民進黨所有的候選人，都要全力衝刺、正面迎戰，團結贏得1126的勝利。

她說，她跟運鵬認識很久，2014年，她當黨主席的時候，「他是我的文宣部主任，做得有聲有色，他的領導力、決策力，還有創意，相信所有認識他的人，跟我一樣都非常肯定」。

她說，運鵬能力強，資歷豐富，對政策暸若指掌，更熟悉中央和地方運作。桃園曾經是民進黨艱困選區，現在是民進黨最具指標的執政縣市。

她說，8年前，鄭文燦接手桃園市政府，一步一腳印，勤跑地方，賣力爭取建設。如今建設用得到、繁榮看得到、願景感受的得到。鄭文燦的執政成果，要把它延續下去。

她指出，鄭運鵬一直是文燦在桃園執政的重要夥伴，鄭文燦的市政治理，鄭運鵬也最熟悉，下一棒由鄭運鵬來接棒，不僅能讓執政成績、施政滿意度，無縫接軌；還要讓桃園「大進化」，成為台灣的心臟、世界的引擎。

她說，選戰已經進入最後100天，21位縣市長候選人，都要全力衝刺，一起爭取人民最大的支持。她要交付所有的團隊，兩項重要的任務；第一、行政團隊動起來；中央在行政院長蘇貞昌的帶領之下，拚經濟也拚建設，拚福利也拚未來。

她說，要請大家繼續拚、繼續衝，中央及執政縣市的行政團隊，都要動起來，繼續為地方創造更多發展。也要提醒行政團隊，現在是關鍵的時刻，不能鬆懈，不能大意。有好的政策，要大聲說出來，讓所有民眾都知道。要持續和社會溝通，用行動來號召人民，用政績來爭取支持。

至於第二任務，她說，選戰團隊動起來；不只要讓每個縣市長候選人發揮戰力，更要透過聯合作戰、相互補位，一起提升選戰的能量。

她呼籲，所有縣市長候選人，不但要勝選，更要擔任各地區的「最強母雞」，讓我們的議員席次，全面提升。最後的100天，所有的候選人，要全力爭取民眾的支持，全力護衛民進黨的立場，更要全力捍衛價值。團結度過考驗、團結邁向勝選。