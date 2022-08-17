原先預定工程進度應為11％，目前已完成17％，預計2023年10月完工。（吳佩蓉攝）

原先預定工程進度應為11％，目前已完成17％，預計2023年10月完工。

宜蘭縣宜18線鄉道是宜蘭市到壯圍鄉東西向重要道路，路幅狹小、單線雙向，易釀交通事故，宜縣府向交通部爭取「宜18線拓寬改善工程」，於今年5月動工，已完成17％的進度；縣長林姿妙今（17日）前往視察，林說，交通建設非常重要，也是縣政推動的目標，希望民眾行駛能順暢、安全。

宜18線路線總長為15公里，起點從員山鄉橫跨宜蘭市，至終點壯圍鄉，路線長2.6公里，該道路路寬約5公尺，單車道供雙向通行，路幅狹小、會車不易，容易發生交通事故及車輛回堵，縣府遂向交通部爭取「生活圈道路交通系統計畫」。

縣府交通處表示，工程中央補助約1.4億元，公所自籌用地費用5000萬元，縣府配合款約3000萬元，總經費2.2億元；預計拓寬為雙向車道，寬度為15公尺，使整體道路更臻完善，原先預定工程進度應為11％，目前已完成17％，預計2023年10月完工。

林姿妙今（17日）會同壯圍鄉長沈清山、壯圍鄉代表會主席詹旺彬、副主席林萬固、縣議員黃建勇等相關單位，前往壯圍鄉美福路視察。

林姿妙表示，原宜18線路幅狹窄、人車擁擠，為了用路人的安全，經拓寬後能讓交通更順暢，得以促進經濟發展；林強調，人民安全為首要的，大家對於地方的建設，不論哪一區塊都非常重視，尤其是交通方面，希望大家都安全無虞，也是縣政推動的目標，期盼共同拚出宜蘭好生活。

沈清山說，宜18屬於鄉道，之前路寬比農路還小，附近將近有100多戶居民、近4個村的村民都行駛該道路，感謝縣府、立委及各界的幫忙，協助改善拓寬宜18，目前包商施工速度非常快，些微超前進度，希望能在規畫工期裡順利完工，並提醒施工期間交通較不便，用路人一定要更注意安全。