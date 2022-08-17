馬姓青年19歲妹妹受訪說明得知噩耗，感到難過，希望政府能協助。（翻攝畫面）

國人被誘騙到柬埔寨打工，疑遭不人道對待甚至性凌虐引發關注。原住民立委伍麗華接到陳情，其中一件是來自花蓮縣已遇害的青年。媒體今天訪問到這位馬姓青年的19歲妹妹，訴說哥哥為了協助還債，到當地打工，期間有報平安，之後就沒聯繫，才從哥哥同事口中得知，哥哥使用毒品死亡。但家屬不相信，希望能獲得我政府協助。花蓮地檢署證實，本案涉及人口販運、詐術使人出國罪，已指揮鳳林警分局偵辦中，並陸續與家屬接洽聯繫，另請外交部東部辦事處進行協助。

媒體今天訪問到，22歲馬姓被害人19歲妹妹，說哥哥於6月3日前往柬埔寨，兄妹透過通訊軟體互報平安，妹妹說哥哥想還一些債務，也在家人同意下並希望哥哥要平安。妹妹說會跟哥哥視訊聊天，一天不接電話還好，但兩、三天不回訊息、不接電話就很奇怪，直到8月3日，妹妹透過哥哥工作地點同事聯繫，才知道哥哥已於8月1日過世。

妹妹受訪說，後來哥哥朋友說，哥哥因服用毒品過量死亡。妹妹不相信哥哥會碰毒品。之後透過哥哥同事，經外交部到越南胡志明市再到柬埔寨台灣商會確定哥哥已經過世。

妹妹說，這段時間並沒有柬埔寨的警方或外交單位正式發公文通知家人相關死訊，妹妹指稱，8月5日公司才聯繫，有請台灣商會幫忙但需要一筆錢，還說哥哥已在當地火化，當地會錄影拍照給家人，之後再運回台灣。妹妹說，覺得心很累，也爲哥哥喊冤，哥哥才22歲還年輕。

妹妹說與哥哥感情好，希望政府能協助家屬查證消息是否可靠，也希望政府幫家屬查證遺體在哪。馬姓死者為大哥，有二弟與妹妹，父親過世。馬戶籍在萬榮鄉見晴村，不過平常跟妹妹弟弟生活在鳳林鎮。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說：「有關本轄萬榮鄉民眾赴柬埔寨打工而死亡（此部分目前由照片辨識）之案件，相關被告涉及人口販運、詐術使人出國罪，已由本署檢察官指揮花蓮縣警察局鳳林分局偵辦中。目前檢警已調閱相關出境資料，清查轄內出境至柬埔寨之人員名單，並陸續與家屬接洽聯繫，另請外交部東部辦事處進行協助。」全案檢警偵辦中。

立委伍麗華、周春米16日陪同屏東縣3位原住民受害家屬出面開記者會，其中一件是來自花蓮縣已遇害的青年，他在被人蛇集團脅迫招朋友赴柬時，突對最好朋友寫了一句「你不要來」，結果他在本月1日遇害。

伍麗華說，家屬有收到一張傳來的照片，確認是家人，是對方告訴家屬說8月1日就死亡了，後來輾轉得知，可能當時青年旁邊有很多朋友跑掉，所以由柬警方查出是台灣人，比對出境護照資料等等，就在8月5日才聯絡到在台家屬，家屬當然覺得死因不單純，當地有傳來說他喝毒酒，有的說他吸毒過量，但是強烈懷疑給的照片只有脖子以上，可能是有被器官摘除；屍體後來就地火化。