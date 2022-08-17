700位籃球未來之星齊聚台中，騰達盃大雅熱鬧開打。（台中市政府提供）

700位籃球未來之星齊聚台中，騰達盃大雅熱鬧開打。（台中市政府提供）

「111年度潭雅神區國小校際籃球比賽-騰達盃少年籃球邀請賽」，17日起於大雅國小體育館、騰達球場及中央籃球場熱鬧開打，賽事邀請全國國小學童籃球隊共42隊交流球技，吸引近700位籃球好手參加；運動局長李昱叡表示，市府致力推展籃球運動，辦理各項賽事聯絡球員情誼，盼籃球融入市民生活，深耕在地籃球基礎，持續推動城市運動風氣。

李昱叡表示，盧市長積極打造台中市為酷運動、酷城市，持續培育運動人才向下扎根，今日活動感謝主辦單位台中市大雅區教育發展協會、大雅國民小學及相關協力支持單位，通力合作推展台中籃球運動。

李昱叡指出，近年台中市籃球運動興盛，成績斐然，包括職籃隊伍台新夢想家和台中太陽積極帶動城市運動風氣；去年全運會台中市代表隊首度勇奪「男子籃球團體賽金牌」，創造歷史佳績、稱霸全國。

日前3X3.EXE聯盟賽事也三度到台中舉辦，除獲國際籃球總會(FIBA)在官網刊登專文，賽事場地台中火車站更榮獲「年度最佳場地獎」殊榮，顯見台中推廣籃球運動的用心備受肯定。

另外，「中華民國大專校院3x3籃球錦標賽」日前也於府前廣場舉辦，民眾響應熱烈，後續也持續規劃辦理「亞瑟士3對3籃球錦標賽」、「PUMA HOOPS CAMP籃球訓練營」、「耕德盃3對3籃球賽」、「躍馬盃國際籃球邀請賽」等多元活動，帶動全民籃球運動熱潮。