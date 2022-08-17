中小學8月30日就要開學，但校園防疫規定是什麼？教育部長潘文忠今天表示，開學前會請環保署及各縣市環保局進校園清消，教育部也會備好酒精、口罩等防疫物資給學校，至於開學後校園停課規定則會在下周公布。

根據現行的「校園因應疫情調整授課方式實施標準」，高中、國中、國小及幼兒園，只要班級有1個學生確診就停課3天。雖然現在每天仍有1、2萬人確診，但政府的政策是與病毒共存、讓人民過正常生活，因此開學後的校園停課規定是怎麼樣，引發關注。

潘文忠今天表示，開學後的停課規範，教育部已跟指揮中心交換過意見，之後還要再跟全國22縣市教育局處長討論，預計下周跟指揮中心最後確定後對外公布。

此外，快開學了，教育部在偏遠地區建置的中央廚房，有些卻還未完工，恐影響到供應學生營養午餐。教育部表示，目前全國123校新擴建中央廚房，已完工及進度超前達79校(64.23％)、符合進度34校(27.64％)、進度落後則有10校(8.13％)。

潘文忠表示，這123個中央廚房都外在偏遠地區，攸關20萬學生的營養午餐。對於進度落後的10個中央廚房，教育部和各縣市都會努力拚到最後，以趕在開學完工。而如果屆時仍無法完工，學校仍可按照原來的供餐方式，用既有的廚房、找契約廠商或由鄰近學校支援等方式，讓學生可吃到營養午餐。