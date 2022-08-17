美國記憶體大廠美光科技，控告晶圓代工大廠聯電公司竊取營業機密案，智慧財產及商業法院判決聯電協理戎樂天無罪，依違反營業祕密罪判決台灣美光前經理王永銘、何建廷6月、1年徒刑，各緩刑2年、4年，檢提上訴後，最高法院撤銷發回更審。

何建廷和王永銘從台灣美光公司離職後轉至到聯電公司任職，分別將美光公司製造DRAM晶圓方法、技術、製程、設計等相關營業祕密，或未依規定於離職時刪除、銷毀，或予以非下載重製，攜至聯電公司供已使用或交付主管戎樂天。

智財商業法院認為，何、王與美光公司簽有保密及智慧財產權合約，知悉公司保護營業祕密相關規範，但2人卻為轉職利益，將美光公司DRAM製程等祕密下載，聯電公司未盡到防免義務，判罰金2000萬，此部分已判決確定。

智財商業法院考量聯電和美光達成和解，美光具狀表明撤回告訴，且對非告訴乃論罪部分也表示對從輕量刑沒有意見，判決戎樂天無罪，王永銘判刑6月、何建廷判1年徒刑，各緩刑2年，檢察官不服提上訴。

最高法院認為，二審判決關於何及王的有罪部分，主文與事實的記載或理由歧異，關於無罪部分，未就案內事證深入研求，並為合理之取捨說明，且關於聯電公司在美國法院之認罪協議的採用，相同證據不同評價，判決理由違法，因此撤銷原判決、發回更審。