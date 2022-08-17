看好摺疊市場發展，台灣三星電子今(17)日宣布新一代摺疊機Galaxy Z Fold4、Z Flip4正式上市，售價更選在日月潭採用無人機公布，噱頭十足，Z Flip4(8GB+128GB)售價30888元起，Galaxy Z Fold4(12GB+256GB)售價56888元起，18日開始預購，9月2日正式開賣。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，在台灣Galaxy Z Fold3、Z Flip3銷售量加總已較前代同期成長近20倍。今年Galaxy Z Fold4、Z Flip4將讓消費者體驗全新的摺疊應用，使其成為終極生產力工具、展現個人風格的最佳利器，盼為下半年手機市場挹注換機動能，銷售量較前代成長至少兩成。

Galaxy Z Fold4、Z Flip4搭載新一代高通Snapdragon8+Gen1晶片，兩款裝置均通過IPX8防水等級認證，並採用Galaxy智慧型手機中最強韌的Armor鋁合金材質及堅固的康寧大猩猩玻璃Gorilla Glass Victus Plus。

Galaxy Z Fold4搭載6.2吋封面螢幕和7.6吋內頁螢幕，針對手機攝、錄影需求，相機規格亦強勢提升，Galaxy Z Fold4主鏡頭搭載12MP超廣角鏡頭、50MP廣角鏡頭與10MP遠距鏡頭，支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦。

Galaxy Z Flip4搭載1.9吋Super AMOLED封面螢幕，以及6.7吋Dynamic AMOLED 2X內頁螢幕，照相部分，Galaxy Z Flip4後置鏡頭搭載兩顆1200萬畫素主鏡頭，後置廣角鏡頭感光元件畫素面積由1.4um提升至1.8um，夜拍亮度較前代提升65%，內頁螢幕則搭載1000萬畫素鏡頭。

市場最關心的售價部分，三星今日也別出心裁，選在日月潭採用無人機公布售價，Z Flip4(8GB+128GB)售價30888元起，Galaxy Z Fold4(12GB+256GB)售價56888元起，Fold4最頂級12GB+1TBG容量則67888元(在特殊通路販售)，明(18)日開始預購，9月2日開賣，在售價上大致維持和上一代類似，盼透過優化硬體、加值不加價來搶攻更多摺疊機市場。