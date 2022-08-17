王瞳的爸爸與經紀人洪紫齊在板橋殯儀館協助處理艾成後事。（林淑娟攝）

林道遠與王瞳爸爸、妹妹在板殯協助處理艾成後事。（林淑娟攝）

王瞳(迷彩衣)從警局出來。（圖／羅永銘攝)

藝人艾成17日早上10時許在蘆洲捷運站3號出口被發現墜樓身亡，享年40歲。老婆王瞳最近正在拍攝民視偶像劇《決勝的揮拍》，今天上午也赴宜蘭拍戲，她乍接到電話時完全不知道發生什麼事，愣住後火速掛了電話說要先去了解一下，並趕緊先請妹妹與樂團經紀人趕到她新北蘆洲的租屋處。艾成遺體在下午1點多被送往板橋殯儀館暫存，王瞳的爸爸和妹妹及好友林道遠都趕赴板殯，王瞳也在李明依陪同下前往警局製作筆錄，待筆錄製作完畢後由檢察官進行相驗。而王瞳也在下午4點06分抵達板殯，在媒體團團圍繞下不發一語進入新北市相驗暨解剖中心。

艾成經紀人洪紫齊透露，艾成這兩天精神狀況確實不太好，昨天本來要錄民視節目，因狀況不好臨時退掉通告，今明兩天原本也有教會活動表演，上午執行經紀人一早7點傳訊說「中午來接你」，他還正常回訊說「好」，豈料數小時後就發生憾事。經紀公司也已經通知艾成馬來西亞的家人，他的爸媽及姊姊等家人正在趕辦簽證要趕緊飛來台灣。

與艾成多年前合作《新兵日記》林道遠第一時間就趕赴蘆洲事發現場，隨後與老婆張淨婷一起趕赴板殯，他難過地跟艾成經紀人說：「艾成在台灣除了王瞳，沒有其他家人。」之後也一直留在板殯協助處理艾成後事。

據悉，事發大樓為艾成和王瞳婚後租屋處，曾有憂鬱症病史的艾成近日心情不佳，王瞳前一晚還徹夜陪他談心，但王瞳今天上午需出門至宜蘭拍戲，擔心艾成狀況因此便請兩位教會朋友過來陪伴，怎知竟發生憾事。

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