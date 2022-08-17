台中市南區38歲陳姓男子受「老師」指點，加入來路不明的黃金交易平台，陳以為可致富、穩賺不賠，聽從指示臨櫃匯款120萬元作為儲值金，為躲過銀行員關懷提問，「老師」還教導可以「交貨款」為由騙過行員，銀行員察覺有異，先扣住陳男款項，並通知警方到場共同勸阻，總算說服陳男辦理退匯，保住120萬元。

台中市警察局第三分局健康派出所指出，員警獲報指稱，陳姓男子因加入黃金交易平台需要儲值，不顧行員勸阻堅持要匯款120萬元，行員事後查證發現受款帳戶金流異常，深怕陳男遭受詐騙，先行將款項扣住，卻又一時聯繫不上陳男，便請警方協助。

陳男輾轉接到通知後隨即趕回銀行，由備勤呂姓員警與銀行行員向陳男說明，告知這是常見詐騙手法，員警也反問陳：「你在帳面上看到有獲利，但是錢有匯到你的戶頭嗎？」。

陳男表示，透過Line認識投資顧問，進一步加入黃金交易平台成為會員，顧問要求將現金轉入指定帳戶方可進行操作，尚未談到如何出金，因第1次接觸該投資平台並不熟悉，但聽到行員、警員勸阻後，由行員協助辦理退匯程序，不再匯款。

警方表示，來路不明投資平台，先有小額獲利取信被害人，加碼投入大筆金額後卻無法出金等，呼籲民眾在從事投資應循合法管道，如標榜高獲利、輕鬆獲利、穩賺不賠等話術應提高警覺，別輕易匯款投資不明網站，若接獲疑似詐欺情事，可撥打「165」反詐騙專線諮詢求證，避免受騙。