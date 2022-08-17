國立大學系統將邁向「跨校輔系及雙主修」及「交換生合作」等合作，由中興大學提倡、日前與11校共同簽署「台灣國立大學系統跨校選課合作協議書」，自111學年度起，學生可跨校輔系及雙主修，且享每學期2門課程免收學分費，其畢業證書給予跨校雙學位或跨校輔系畢業註記。

中興大學指出，未來系統成員學校有7.3萬名學士班學生，可依校際選課方式至各成員學校修習近1萬門課程；包括，中興、聯合、台灣體育運動、勤益科技、台中教育、彰化師範、暨南國際、雲林科技、虎尾科技、嘉義及高雄等，共計11所大學。

「台灣國立大學系統」自去年2月經教育部核定通過，為全台最大的公立大學系統。興大校長薛富盛經推舉出任總校長，提出系統合作目標為，增加學生學習機會、拓展學習視野、培育跨領域優秀青年人才及共同培育教師教學EMI知能等，提升成員學校學生權益為優先。

「台灣國立大學系統跨校選課合作協議書」，其11所成員學校學士班學生可依自身志趣、未來生涯發展及研究探討，檢視各成員學校特色課程、遠距課程及通識課程，找到適切自身學習需求的教育機會，為擴大跨校選課誘因，減輕學生負擔，特給予每學期2門跨校選課免收學分費的優惠。

中興大學表示，迄今共召開5次教學工作圈會議，提出「課程共享合作」、「教學知能暨EMI研習課程共享」、「名人講座」、「跨校輔系及雙主修」及「交換生合作」等5大合作主題。 系統成員學校學生將可共享高教體系、技職體系、教育體系及體育大學等多樣性特色教學資源，透過整合各校優勢資源，從而達到共享、共榮、共好。