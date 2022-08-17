夏浦洋、林煥鈞、陳峻廷、林毓家4人感情相當好。（凱渥提供）

粉絲集資捧火星上「忠孝新生」捷運燈箱。（凱渥提供）

「凱渥四少」地球林煥鈞、火星夏浦洋、火星陳峻廷、水星林毓家日前剛結束《原子少年》台北演唱會，亮眼的背後，藏有許多辛苦的經歷，走過這段辛苦的日子，4人都相當感謝粉絲一路上的支持與照顧，「粉絲們的支持與用心程度遠遠超過我們的想像，未來也請繼續支持我們喔，我們會努力帶來更多好作品的。」

日前，台北演唱會結束，4位成員都收到粉絲們爆量的禮物，夏浦洋、陳峻廷的火星粉絲群「救火隊」也展現強大團結與用心，除了砸下6位數製作3面捷運燈箱，更連3天在台北演唱會中贈送應援飲料、食物，最後一天更為每個星球特製專屬的蛋糕，令少年們感動不已。

林煥鈞自8歲開始跳舞，曾到韓國知名經紀公司中受訓，因緣際會成為凱渥的儲備練習生，多年來從沒停過對舞蹈的熱愛，也造就他在《原子少年》中，以舞台魅力吸引大批粉絲關注，網路票選活動也獲得80萬最高票，獲得西門町戶外大看板冠軍寶座，節目結束後，盼偶像出道的粉絲們，也力拼投出近100萬票，將他送進「人氣團」，盼他能帶來更多的舞台。

林毓家則是13歲時從舞蹈教室中被發掘，看中他成為偶像團體的潛力，開啟多年不論是唱歌跳舞，或是戲劇上的培訓，他在水星中表現突出，可愛的外表與堅強的舞蹈及Rap的實力，也讓他獲得每場舞台機會。目前「水星」也被種子音樂相中，拿下出道團的資格。此外，林毓家也將參與戲劇演出，在《酷蓋爸爸 第二季》擔任主角，飾演謝佳見的ABC兒子。

夏浦洋從8歲開始習舞，擔任過周杰倫演唱會的舞者，及藍波老師首創輪舞團DSP的成員，他私下憨萌的個性，與舞台上的火星男性魅力形成反差萌，很快的讓他在眾多少年中被粉絲們看見，也是最快拿下「個人代言」的成員。他緊接著加入《全明星4》，以優異的表現被封為「怪物新人」，並不負所望的奪得狀元加入紅隊。去年與莊凱勛演出的《額外旅程》也即將播出。

體育班出身的陳峻廷，曾連3年拿過合球賽全國冠軍，在高中時期決心往演藝圈發展，便轉向戲劇科就讀，過去在劇組中表現備受稱讚。他在節目中的舞台魅力與私下綜藝特質，深得粉絲喜愛，時常與少年們開直播互動，幽默的性格也讓許多網友笑翻。