柬埔寨詐騙事件層出不窮，許多青年為了「高薪」遠赴他鄉從事詐騙工作。日前有女網友發文，自己的姑姑收到「乾兒子」邀約，一個月內匯款投資高達1200萬元，姑姑甚至怒嗆勸阻她的員警、行員：「多管閒事、有病」，不料最後存款全被掏空，還遭到乾兒子封鎖。貼文曝光後讓許多網友傻眼，還有人笑說詐騙集團業績達標，「姑姑拯救柬埔寨的人，他可以回來了」。

原PO日前在「Dcard」上發文表示，姑姑雖然沒有工作，但因接收家族大部分遺產，生活過得富裕尚無經濟問題。前陣子姑姑在網路上認了一個「乾兒子」後，對方開始用各種名目要錢投資，姑姑被騙走了500萬仍沒有起疑。

後來，這名乾兒子又說投資帳戶遭到詐騙集團利用，被銀行列為警示帳戶，要求姑姑把錢改匯到假刑警提供的指定戶頭，就這樣50萬、30萬、72萬先後進了詐騙集團的口袋，第四次姑姑又要匯款300萬時，銀行行員察覺異狀報警，沒想到姑姑卻不斷跳針地說：「就是要匯款，兒子不會騙我」、「警察不要多管閒事」、「行員有病」，雖然多方極力阻止，但最後姑姑還是透過ATM陸續把存款轉出，被騙總金額高達1200萬元，而隨後姑姑也慘遭乾兒子封鎖。

整起事件因為姑姑付不出幫傭的薪水才曝光，讓原PO氣得直說，「到底為什麼有人可以蠢成這樣！」對此，不少網友覺得不可思議，近期詐騙事件頻傳，居然還有人會受騙，「人蠢沒藥醫」、「我媽前幾個月在FB也被騙了500萬，而且還不是什麼投資，單純那個男的沒錢」、「真的氣死欸！要賺多久才有1200萬啊」，不過也有人表示，「換個角度想，你姑姑救了柬埔寨詐騙的人，他可以回來了」。