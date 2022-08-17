為了防止主力「下假單」，證交所研擬針對盤前1分鐘撤銷大量單的個股，延緩2分鐘開盤，預計明年初上路。對於盤前試搓未來可能改制，在PTT掀起網友熱議，多數人一面倒狂嗆，「不能撤單、不要試撮 很難嗎」，還有人說「恭喜台積電以後都要9點02分開盤了」，更有人出奇招「8:30~9:00隨機開盤 看你敢不敢下假單XD」。

工商時報報導，為了不讓投資人摸黑開盤，證交所於2014年實施開盤前半小時試撮制度，然此一制度也造成特定主力下「假單」的亂象，就是於盤前異常大量委託後撤單，因而誤導投資人。

報導指出，近來在開、收盤前下假單情況仍相當嚴重，為維護巿場交易秩序，保障多數投資人權益，證交所研議在開盤前1分鐘撤銷大量單的個股，將延緩2分鐘開盤，最快今年第四季宣布，預計明年初上路。

針對盤前試搓可能改制的消息，引起PTT網友熱烈討論，正反看法兩極，「學美股新增盤前交易即可，不用搞一堆限制」、「不去搞下假單的 卻來搞一般投資人」、「凍結搓單仔帳戶不就好了」、「明明有美股可以抄，偏偏要繼續用智障試撮」、「沒用呀。應該是不能撤銷 才會怕」、「試戳期間不能抽單，不就解決了？下好離手呀」、「9：02開盤是為了一個抽單仔懲罰全市場 真棒」。

雖有網友認為試撮沒意義，但釣出內行解答，試撮對造市商有意義，造市商9:00前要報價，IT都要提早確認連線是否正常。

不少網友建議，學美股盤前盤後都可直接交易，但法人表示，美股因為沒有漲跌幅限制，投資人不太敢掛假單，但台股有10%漲跌限制，遇到上市櫃公司重大利多或利空時，投資人有可能買不到、賣不掉，透過提前掛單測試市場風向，讓投資人有心理準備。