少女偶像團體出身的AV女優三上悠亞，2015年AV出道，憑藉天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，這些年無論人氣還是作品銷量都維持頂尖，因此被封為被封為「國民AV女優」，本月16日三上悠亞迎接29歲生日，特地在YouTube頻道開直播，期間用中文撂出鄉民梗，引發全網暴動。

暗黑女神三上悠亞昨天迎接29歲生日，早前特地在社群發預告，透露本月15號深夜11點，將在YouTube頻道「ゆあちゃんねる！三上悠亜オフィシャルYoutube」開直播，跟粉絲們一同倒數迎接生日到來，為此她特地放送福利照，只見三上悠亞披著白毯躺床，一頭長髮微微濕潤，披散在枕頭上，享受地閉上雙眼，亮點在於往下一看，白毯在她胸口大大敞開，且裡頭一絲不掛，三上悠亞用這張火辣床照跟粉絲說晚安，也讓人更加期待她的生日直播。

三上悠亞用火辣床照來預告生日直播時間。(翻攝自三上悠亞推特)

之後三上悠亞照約定的時間上線，穿著公主風水藍洋裝搭配閃亮生日皇冠在YouTube頻道開直播，一旁除了經紀人外，還有愛犬陪伴，還準備了一個少女風滿滿的造型生日蛋糕，在鏡頭前跟粉絲一起過生日。

粉絲們也不負眾望，在女神直播期間不斷斗內，讓三上悠亞不斷感謝大家，直播到約35分處，一旁的經紀人突然用中文說出鄉民梗「一哭二鬧三上悠亞」，女神也抱著狗狗跟著複誦，畫面超可愛，網友們聽了也暴動起來，狂刷留言板版。

事實上今年三上悠亞的事業有大轉變，AV出道7年的她，日前拍片決定與前東家約滿後，自立門戶開設「Miss株式會社」，至於外界總擔心她會退出AV圈，女神則承諾她自創公司後還會繼續拍，甜笑表示：「其實我每個月都有推出新作，請大家要收看唷！」。