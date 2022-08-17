王瞳在親友保護下走出派出所，她與艾成飼養的愛犬也在旁。（王揚傑攝）

才說要拚虎寶寶...艾成墜樓身亡享年40歲 王瞳結束筆錄趕往板殯相驗

藝人艾成今（17）日上午驚傳在捷運蘆洲站共構大樓墜樓身亡，其妻王瞳上午本在宜蘭工作，聽聞噩耗後立即趕回蘆洲，中午12時30分在藝人李明依與2位教友陪同下，至蘆洲警分局三民派出所說明，協助警方釐清艾成墜樓原因，經警方請示士林地檢署，檢察官指示今日相驗，故王瞳於下午3時40分左右離開派出所，前往新北市立殯儀館。

據了解，40歲艾成昨晚精神狀況很差，在家裡與王瞳對談時邏輯不通，前言不搭後語，完全無法溝通，故王瞳徹夜陪伴，到今早艾成持續情緒低落，情況全無改善，但王瞳因今天要到宜蘭工作，故聯絡教會教友邱姓女子、李姓男子到家裡陪伴艾成。

2名教友到場時，王瞳下樓把鑰匙交給教友後離開，教友自行到7樓住處，艾成開門後躲到客廳角落，2名教友不敢入內，在門口用言語安撫，不到1分鐘，艾成突然往房間衝，2名教友急忙跟著跑進去，但進到房間時已沒看到艾成身影，到陽台察看驚見艾成已墜樓。

警方鑑識人員到場勘驗，未發現遺書，初步排除他殺可能，根據親友透露，近來艾成確實因開店生意問題心情低落，其他並無異狀。中午12時許王瞳到派出所協助警方釐清艾成墜樓原因，製作筆錄時情緒尚屬穩定，有親友特地把艾成與王瞳飼養的愛犬送到派出所。

蘆洲分局向士林地檢署請示後，檢察官指示今日相驗，下午3時40分左右王瞳在親友層層保護下，頭戴漁夫帽、身穿迷彩外套，全身包裹嚴實一言不發離開派出所，完全無法窺見表情。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980