台東美麗灣渡假村開發案纏訟多時，台東縣政府以新台幣6.29億元買回，監察委員高涌誠、田秋堇、趙永清表示，監察院糾正縣政府濫用BOT協調機制，將業經法院判決認定且可歸責於民間機構之事由，決議為「不可抗力及除外情事」，使業者得免除其違約責任，並要求財政部檢討相關規定，另請法務部依法偵辦相關人員有無涉及刑責。

台東杉原海水浴場（美麗灣渡假村）BOT案，自92年台東縣政府與美麗灣公司簽訂合約，94年動工興建、96年主體建物完工，但因台東縣政府未監督業者於開發前依法進行環境影響評估，又任由業者不當擴大旅館量體，衍生環保抗爭及訴訟爭議，纒訟10餘年，台東縣政府於109年依仲裁判斷，耗資6.29億元買回美麗灣建物，嚴重排擠地方發展及建設，實有負縣民所託。

監察院內政及族群委員會會議於16日通過高涌誠、田秋堇、趙永清調查報告及糾正案，糾正台東縣政府，要求財政部檢討促進民間參與公共建設法，關於投資合約及協調委員會之相關規定，另函請法務部依法偵辦相關人員有無涉及刑責。

趙永清表示，本案是掀開政商間不可告人的潘朵拉盒子，歷經4位台東縣長，卻在台東縣留下不可抹滅的傷痕，全體人民都必須面對與省思。台東縣政府沒有站在人民、土地及環境的角度，在很多地方配合護航、打假球，最後再用公帑買回，目前也看不出來未來會有很好的使用，相當遺憾。

糾正文案中指出，台東縣政府與美麗灣公司濫用促參協調機制，將法院判決已認定之事項提送協調，由協調委員會於2015年6月27日將可歸責於美麗灣公司事由，包括規避環評及過度開發而引發重大環保爭議等情事，及未能通過環評而導致投資計畫不能繼續執行之責任，決議為「不可抗力及除外情事」，使美麗灣公司得免除其契約責任。

糾正文提及，協調委員會於2017年3月23日作成該建物未來可供文教設施、遊憩設施、公益機構使用之結論，作為日後仲裁庭判斷縣府應買回美麗灣建物的重要理由。台東縣政府對協調委員上開明顯不利於縣府及縣民的決議及結論，未本諸公益原則提出異議，明顯濫用裁量權。

監委指出，該案的顏姓仲裁人，曾參與先前不利於台東縣政府的決議，卻仍擔任仲裁重要角色，實不合理，但台東縣政府對於仲裁庭認事用法顯有重大違誤，卻也沒有提出抗辯，同樣有重大違失。

監委提到，美麗灣渡假村的建物未通過環評，無從作為旅館使用，仲裁庭卻以旅館的營運性資產作為估價條件，且BOT合約限制建物高度不得超過13公尺，房間數不得超過80間，台東縣政府買回的建物卻高19.8公尺，房間數達123間，形同以公帑為業者過度開發之行為解套，核有違失。