在林智堅因論文爭議退選桃園市長後，台大昨日（16）證實，林指導教授、現任國安局局長陳明通自8月起不在國發所應聘兼課；由於陳並非辭職，校方會繼續調查他是否有違學術倫理。對此，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（17）日就猛轟，「陳明通不應繼續幹國安局長，他指導的173篇論文都要追查綠色學位生產線」，引發討論。

趙少康在臉書上表示，台大宣布陳明通不再應聘兼任教授、台大國發所也火速撤下官網資料，無疑是打了陳明通的誠信一巴掌，不過陳明通的教授是兼職的，對國家影響不大，真正應該注意的是「國安局長」這個位置，讓一個明顯誠信有問題的人來做，完全不適格。趙少康坦言，「國安局是調查局、警政署、情報局的領頭羊，知道各式各樣國家機密，卻讓一個誠信倫理有問題的人來帶領，很明顯不適合，讓人不禁懷疑蔡英文到底在想什麼？蔡英文為什麼不敢開除陳明通？難道蔡英文有什麼顧忌嗎？」

趙少康更說，林智堅抄襲鐵證如山，身為指導教授的陳明通當然難脫責任，台大碩士學位原來如此難得，陳明通一個人就把它變成了笑話，讓台大也陷入誠信保衛戰。台大無懼於政治壓力，願意徹查陳明通固然值得肯定，但台大還應該把陳明通指導過的173篇論文都翻出來交叉比對，看看還多少其他「拿A給B抄」以及ㄧ魚多吃的事情出現，以昭公信。

趙少康也質疑，陳明通指導過的學生很多都是民進黨政要，既然出了一個抄襲的林智堅，「當然會懷疑這些人的論文是怎麼來的？有時間寫嗎？真的是自己寫的嗎？有沒有抄襲？有沒有書僮助理代寫？有沒有一條綠色碩博士生產線？為何不敢公開？ 」最後趙少康更說，無論陳明通續任與否，台大除了應該要好好徹查，給社會一個交代外，也要自我檢討，做為台灣最高學府，更是學術殿堂，望重士林，怎麼會沒有督導機制，讓一個陳明通隻手遮天，能夠在台大橫行十幾二十年，也沒有師生看不下去檢舉，也真是鄉愿到了極點。