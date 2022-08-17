近期台灣人遭人口販運至柬埔寨的消息引發國人關注，警政署因此在桃園機場安排關懷勤務，不過有時並不一定能夠成功勸退民眾。今（17）日就有2名男子聲稱要去柬埔寨工作，警方聯繫家屬後，對方卻回應「要讓他們去歷練一下」，警方只好放行。

據《ETtoday新聞雲》報導，桃園警方表示，今日在飛往東南亞的報到櫃台隊伍中，有2名男子說要搭機飛往柬埔寨金邊，並坦言要去工作，警方於是請他們聯繫家屬、了解情況，沒想到家屬卻回應「要讓他們去歷練一下」，警方只好如他們所願放行。

警政署國際刑警科李泱輯曾說明，他猜測赴柬埔寨有3類人，被騙去的人口販運被害人、知道自己去參與犯罪的人、正常工作的民眾，之所以要全國清查，就是為了達到發現隱性被害人、對犯罪者達到部分威嚇效果等效果，並坦言此次人口販運規模，是他從事刑事工作20多年來之首見。

針對國人赴東南亞求職卻誤入詐騙陷阱，外交部曾呼籲國人務必提高警覺，對於號稱高薪且具不合常理條件的徵才廣告都應該審慎評估，應先多瞭解招聘公司背景、工作性質、職場管理、中途離職條件，以及是否涉及財務糾紛的可能性等。