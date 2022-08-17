陝西省漢中市因漢水而得名，自古就有「天漢」之美稱，享有「漢人老家」「魚米之鄉」「天府之國」等讚譽，被評為中國最美十大城鎮之一。漢中也有「秦嶺四寶」朱鹮、大熊貓、金絲猴和羚牛，因此又被稱為「熊貓故里」「朱鹮之鄉」。此外，在這裏還有著味道非常鮮美的綠茶——漢中仙毫，地方俗語稱：巴山高，漢水長，漢中仙毫美名揚。其中，最有名氣的當屬於城固縣生產的「張騫牌」漢中仙毫茶，其外形微扁挺秀均齊、嫩綠顯毫、香氣高銳持久、湯色嫩綠清澈鮮明、滋味鮮爽回甘、葉底均齊鮮活，嫩綠明亮，連續12年在「中國國際茶博會」上榮獲「金獎」，連續3年榮獲全國綠茶類「特別金獎」，「張騫牌」商標也榮獲「陝西省著名商標」，成為推動城固縣裡茶產業高品質發展的典型，而其品牌的締造及這一切榮譽的獲得，背後推手竟是一位村長吳培元。

位於陝西省漢中市城固縣三化村的茶葉產業園占地5000畝。（圖／方偉光）

從小生在茶山、長在茶園的吳培元，自1976年擔任起其村長後，就時常琢磨「如何為鄉親們找到適合山區發展，脫貧致富的方法」。經過多次外出考察後，認定種植茶葉就是村裏產業未來發展的方向。從一開始茶園80畝，到籌建茶葉生產廠，採摘鮮葉和手工制茶，到現如今已經擁有茶園上千畝，並組建了公司化以及從手工製茶到標準化廠房的建設。從牆面上懸掛的各式的獎章及認證，都顯示著這位老者對村裏的付出功不可沒及肯定。

如同於現在城鄉發展的差距，村裏年輕勞動人口不斷流失，吳培元為了鼓勵茶農返鄉種茶，除了免費提供茶苗用於種植外，收成後還按照高於市場價5%的價格收購。多年來，他無償給茶農提供180萬株茶苗，並組織茶農到公司免費培訓；除了幫助貧困戶進行技術改良，增加收入外，，公司也提供茶園管理、制茶、篩茶等工作崗位，安置12名貧困戶到公司上班，提供穩定的收入及未來發展。

吳培元的公司榮譽牆上擺滿自創品牌茶葉的獎項。（圖／方偉光）

工廠幫扶的茶農正在揀選花茶。（圖／方偉光）

張騫精神讓農村小縣城化身成為陝茶一張新名片

漢中市城固縣作為張騫故里、絲路源點，種茶歷史悠久，縣府全力推廣打造城固茶葉品牌，提出「張騫故里·絲路茶鄉」的定位。帶動整體產業進化，並提高了整體縣民的收入。春華秋實，這是大地賦予耕耘者的回報。已經65歲的吳培元，以敢為人先的「張騫精神」，在自己鍾愛的茶業上不停奮鬥，創造著一個個奇跡。(資料來源／方偉光)