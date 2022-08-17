中國外交部發言人汪文斌17日主持例行記者會。俄羅斯總統普丁16日出席第10屆莫斯科國際安全會議時發表批評裴洛西訪台講話。汪文斌回應，普丁的最新表態，是中俄高水準戰略協作的體現，也是兩國在涉及彼此核心利益問題上一貫相互堅定支持的體現。

普丁當天批評裴洛西訪台，不單純是某個不負責任政客的魯莽行為，而是一次精心策畫的挑釁；普丁還稱，美國試圖維繫世界霸權地位，西方將其國內矛盾和問題歸咎於俄羅斯、中國，來轉移國內民眾的注意力。普丁還提及，西方正推動北約等軍事同盟體系，打造「亞太版北約」。中方對此有何評論？

汪文斌表示，中方對普丁總統的表態給予高度評價。美國會眾議長裴洛西訪台以來，有170多個國家發出正義的聲音，重申堅持一個中國原則，支持中國維護國家主權和領土完整。

「你提到的普丁總統的最新表態，是中俄高水準戰略協作的體現，也是兩國在涉及彼此核心利益問題上一貫相互堅定支持的體現。」

汪文斌指出，中方願繼續同國際社會一道，共同捍衛聯合國憲章宗旨和原則，共同維護地區及世界的和平穩定。