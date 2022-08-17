蘇（Su）-75「將軍」（Checkmate）單發隱形戰機動畫

俄羅斯已宣布，要打造4款尖端蘇（Su）-75「將軍」（Checkmate）單發隱形戰機原型，而最早2024年就能試飛。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）17日報導，聯合航空製造公司（United Aircraft Corporation，UAC）執行長史柳薩（Yury Slyusar）在俄羅斯國防部主辦的2022年國際軍事技術論壇中，提及這款新戰機。而相關活動預定從8月15日在莫斯科附近的愛國者公園（Patriot Park）舉行，一直持續到21日。

史柳薩說，他們在「將軍」專案上運用了尖端的超級電腦技術，以大幅縮短打造原型機的時間，如今他們已經準備打造兩款原型，總共將打造4款。

據史柳薩說，外國客戶會具體說明對Su-75的需求，接著俄方會優化戰機。自從相關計畫在2021年莫斯科國際航太展（MAKS）中曝光後，俄方就不斷致力收集潛在顧客的回饋。

蘇（Su）-75 vs. F-35

史柳薩指出，除去了解顧客不同的需求外，他們也致力降低成本，分析技術選擇，並大幅提升競爭優勢和商業吸引力。Su-75主要是針對出口而研製，史柳薩說，它採取模組化設計，還有一些可選擇的性能，以徹底發揮頂尖的5代戰機技術。

此外，他也透露了Su-75無人版的消息，未來有人和載人版可望同時研製。史柳薩說，自從設計初期起，研製無人版的相關作業便已展開。

他指出，這款單座戰機會有武裝空對空和空對地飛彈的內置彈艙，而它的酬載量將會超過7公噸，並能同時攻擊多達6個目標。至於它的作戰航程將達3,000公里，並能以1.8馬赫的速度飛行。

而俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugayev）先前說，Su-75可能出售到中東，北非和東南亞，在面臨西方嚴厲制裁的情況下，能推升俄羅斯收益。