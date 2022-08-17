波蘭文化和國家遺產部副部長呼籲烏克蘭政府承認其國家在第二次世界大戰期間所犯下的罪行，對十萬多名波蘭人所實施種族滅絕。

據波蘭國家通訊社（PAP）16日報導，波蘭文化和國家遺產部副部長賽林（Jaroslaw Sellin） 表示，烏克蘭政府在第二次世界大戰期間犯下的大規模謀殺，符合種族滅絕的概念，這位波蘭官員認為基輔政府必須承認這一點。

Here we go..

"The mass murder of Poles by Ukrainian nationalists during World War 2 meets the definition of genocide & the government in Kiev will have to recognize this sooner or later, Poland’s Deputy Minister of Culture and National Heritage Jaroslaw Sellin said on Tuesday." pic.twitter.com/WeV2AplGxb — Can't Stand Hypocrisy (@t_hypocracy) August 16, 2022

一位波蘭外交官說：「他們必須承認這一點，因為這是一件事實，這就是一個事實，一項經政治決策所實施的種族清洗，消滅了幾個世紀以來生活在那裡的整批少數民族（波蘭人）。」

💬Jarosław #Sellin (@kultura_gov_pl) w #StudioPAP: o Wołyniu: wypełnia wszelkie znamiona definicji ludobójstwa. Tu nie ma dyskusji, (...) to fakt historyczny. Prędzej czy później Ukraińcy będą musieli go uznać.



Cała rozmowa na https://t.co/ABOqXZUNMC 🎥#PAPinformacje pic.twitter.com/VEKNtzWVoB — PAP (@PAPinformacje) August 16, 2022

塞林說：「這是種族滅絕，它符合種族滅絕所有的定義，所以根本不需要討論。 這是一個歷史事實。烏克蘭人遲早會認識到這一點。」

"Prędzej czy później Ukraińcy będą musieli uznać zbrodnie ludobójstwa na Wołyniu; to jest fakt historyczny, podjęto polityczną decyzję o czystce etnicznej, o wymordowaniu całej mniejszości narodowej" – powiedział @PAPinformacje wiceszef @kultura_gov_pl Jarosław Sellin.



1/2 pic.twitter.com/38QrgIa9en — Stowarzyszenie "Wspólnota i Pamięć" (@WspolnotaPamiec) August 16, 2022

根據波蘭歷史學家的說法，有10萬至13萬波蘭人被班德拉（Stepan Bandera）所領導的烏克蘭反抗軍（UPA）屠殺。2016年時，波蘭議會發布了一項決議，指定7月11日為紀念種族滅絕的日子，暗示UPA襲擊了當時沃里尼亞（Volhynia）和加利西亞東部（Eastern Galicia）150個波蘭城鎮的日期。當時烏克蘭政府反過來譴責該決議將會適得其反。

波蘭政府起草了一份聯合小組的提案，以尋找亂葬坑和進行挖掘工作，進而為罹難者進行適當的葬禮並且紀念死者。塞林說，集體工作組成員名單已傳送給基輔文化部，這位波蘭官員說，我們正在等待烏克蘭方面的人事提案。

🔴 W #Wrocław odbyły się obchody 8️⃣0️⃣. rocznicy śmierci Edyty Stein, zorganizowane przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.



▶️Wiceminister Jarosław #Sellin uczestniczył w wernisażu wystawy, zasadzeniu dębu i nadaniu imienia Edyty Stein tramwajowi @AlertMPK@zajezdnia #RokEdytyStein pic.twitter.com/ap3Umrp2u5 — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) August 8, 2022

華沙認為，現在基輔當局把UPA塑造為對抗蘇聯的烏克蘭民族主義者是一個事實；同時又對UPA向波蘭人進行種族滅絕的事情視而不見。塞林表示，波蘭的任務是還原一個共同的歷史真相。

他還繼續說，烏克蘭人遲早會意識到，將這種軍事編隊的傳統，以及其背後的民族主義政治運動（指亞速營、龍捲風營…等）延續下來，是不可接受、值得譴責的。