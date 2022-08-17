民進黨新北市長參選人林佳龍批評，現任市長侯友宜警察性格「巡田水」，把市長當里長做。對此，新北市議員江怡臻表示，林佳龍瞧不起基層，一句話歧視警察、農民、里長，用不當的類比去攻擊對手，完全不是正派政治人物該有的行為。

江怡臻並指出，一個傲慢的參選人，不可能真正了解人民需要什麼，這也難怪林佳龍始終念念不忘台北市，從24次說不選新北、首亮相口誤台北市，到昨日臉書發承諾文又寫台北，之後才緊急秒刪，甚至還把台北的政策抄襲來新北。江怡臻說，對於林佳龍來說，權力和位子的高低才是最重要的，這樣一個心中沒有新北的參選人，難以獲得新北市民的青睞。

江怡臻表示，林佳龍屢次用台北本位去思考新北，所有的政策都只是空談，而且沒有完全走過新北29區，理解市民需求，代表林佳龍始終如一，不掩飾其傲慢、不重視新北市民的態度。相反的，侯友宜自上任後與29區、1032位里長舉辦168場次的行動治理，解決2367件里長提案，侯友宜聆聽人民的聲音，不分藍綠、努力做事，這才是市民真正需要的。

江怡臻指出，林佳龍嘲笑侯友宜警察性格巡田水，譏諷侯市長認真走過的168場里長座談、努力解決每一位民選里長的問題，以林佳龍的說法，如果他當選，未來將不可能有里基層座談，因為對於林佳龍來說，這些事情根本無所謂，沒有辦法跟他理想中的20個「大」願景相提並論。