桃園市新屋區台15線53.5K處，多年前曾遭不肖人士偷挖地盜油，導致附近大片農地被外漏油汙染，中油協助進行汙染整治，但近日民眾質疑，整治工作疑中斷無下文，大量土石堆積現場，想申請農用證明恢復耕種因此受阻。對此，中油說明，市府核定解列時間為2026年，會持續與地主溝通，積極配合盡早完成整治作業。

2007年一件盜油案，造成周圍農田受汙染，地主表示，他們的家庭一輩子務農，該處原種植水稻，如今汙染整治工作歷經多年，都還沒完全處理好，近2年更發現作業疑似中斷，他們想處理繼承事宜、恢復農地耕種都沒辦法，雖中油也算受害者，但也希望能盡快處理恢復環境。

在整治完成前，該地無法作其他用途，市議員陳睿生協助地主與中油人員會勘，現場發現堆積大量土石、砂石，甚至還有臨時小型工寮，整治多年卻仍未結束，民眾希望能快點取得農用證明，否則已影響人民的財產權。

對此，中油說明，台15線53.5K處2007年8月遭盜油，環保局將該場址列管，面積達17883平方公尺，中油負起企業責任，當時第一時間緊急搶修後，便立刻開始汙染整治工作。

中油強調，桃市府核定的解列時間為2026年1月15日，這期間會持續作業，也有拜訪地主溝通協助，承諾整治工作會如期完成，若作業順利也會盡早結束，定會積極配合。