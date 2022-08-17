電子產業景氣蒙塵，穩得(6761)董事長高治宏表示，整體景氣展望很糟，不過穩得受到影響很小，由於車用、5G基礎建設等為剛性需求，預估下半年營收將逐步回溫，較上半年持平或小幅成長，全年以追求營收成長10%為目標，雖然景氣不容樂觀，但我們不悲觀。

穩得今天下午應券商邀請舉行線上法說會，穩得為EMC(電磁相容)服務廠，業務涵蓋「自有品牌以及代理國際知名品牌電磁相容(EMC)及線路保護元件銷售」，以及「電磁相容與線路保護問題提供顧問式服務」及「電磁相容、無線射頻及安規認證測試」，是全球少數能提供客戶EMC解決方案與取得認證的一站式服務大廠，每月往來客戶高達400多家，且多為國際知名品牌及系統大廠。

就終端應用來看，穩得聚焦網路通訊/資料中心、安全監控/智慧城市、工業電腦及車用電子四大領域，其中車用電子部分，穩得已設置車用模擬測試場地CISPER25/ISO7637，今年於安規認證亦擴充電動腳踏車相關測試設備，今年車用電子成長高達50%，佔營收比重達15%，穩得表示，力拚提高安規及EMC認證服務的市佔率為未來數年重要的經營策略目標，預估明年車用電子可以再成長50%，佔營收比重可望達20%。

受到終端客戶庫存調整影響，穩得今年上半年稅後盈餘為9782萬元，略優於去年同期，每股盈餘為4.09元，累計前7月合併營收為11.07億元，年增0.64%。

高治宏表示，今年第1季就看到景氣反轉訊號，我們就開始嚴控庫存在3個月內，所以受到影響小很多，上半年每股盈餘符合預期，目前景氣展望不容樂觀，由於客戶庫存去化慢，導致訂單遞延，不過5G基礎建設/Wifi6/6E/車用電子是剛性需求，且車用晶片短缺逐漸緩解，加上分離式元件部分，配合的封裝廠新產能開出來，有助於我們成本下降，預期下半年營收將逐步回溫，較上半年持平或小幅成長，雖然景氣不容樂觀，但我們不悲觀，全年則以追求成長為目標。

就各產業來看，今年車用產品成長約50%，佔營收比重約15%，工業電腦持平，佔比約18%，網通今年約成長5%，佔比約37%，消費今年下滑約20%，佔比約11%。