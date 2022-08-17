元太(8069)今天舉行法說會，對於下半年市況，公司認為，由於全球升息、通膨衝擊，對於消費性產品產生影響，估計電子書閱讀器比內部預期目標下修1成以下，電子紙筆記本也略微下修，但相較去年下半年仍然有所成長；電子紙貨架標籤（ESL）延續銷售暢旺情形，隨著新產能逐步開出，整體來看，下半年逐季成長趨勢不變。

元太第二季合併營收為74.52億元，歸屬於母公司淨利為23.74億元，單季每股盈餘2.08元。上半年合併營收134.13億元，年成長58％，營業利益為33.96億元，已超過去年全年，上半年營收為近11年同期新高，營業利益、淨利及則同步創下歷年同期新高。

元太指出，上半年電子紙應用市場需求強勁，因疫情帶動的「無接觸經濟」延續，全球大型零售連鎖商店持續導入電子紙貨架標籤應用安裝；而電子書閱讀器及電子紙筆記本品牌則推出彩色、換頁速度更快，及電子紙螢幕尺寸更大的機種，以刺激市場換機潮；而電子紙的省電低碳排放、無光害特性，正符合淨零碳排的趨勢，使得電子紙看板於智慧城市中的應用特別受到青睞。

由於電子紙市場持續穩定成長，元太為滿足電子紙材料供應需求，於各製造據點佈局電子紙產能規畫。日前董事會通過於目前正興建中的新竹廠辦大樓，新設第五條及第六條電子紙薄膜產線。同時，公司將投資33.05億元，於桃園市觀音區增設一座新廠，用於製造電子紙及軟性材料。此外，元太子公司川奇光電董事會亦通過，公司投資人民幣3.25億元，將於揚州廠區興建電子紙材料製造廠房。未來3年資本支出，每年都是50～60億元的水準。