八里冰屍案震驚社會，66歲男子將離世母親遺體直立冰在冰箱內，因女兒疑似遭到男子家暴，校方介入後，全案才曝光。離世母親經相驗後初步確認是自然死亡，男子今前往相驗後受訪表示，「我不是喪心病狂的人，今天沒有錢就是沒有錢」，他透露，他在大陸、台灣有3間房子，在大陸從商年賺100多萬，因照顧母親返台，將錢都花光，因為台灣部分單位太官僚沒有給予協助，他才將冰箱當作墓塚，但初一、十五都有放生果祭拜母親。

男子表示，他養育母親16年，20年來在大陸擔任台幹，有1500萬的存款，但得知母親生病後返台，將存款全數花光，身上積蓄剩不到2000元，母親死後沒有任何家屬協助他，由於他是榮民身份，最後只有榮民協會給予每個月1.5萬的幫助，但家中有3口人，每個月開支至少3萬多元，遠遠不夠，若要讓母親在殯儀館安葬也須花6至10萬元。

男子說，母親在陽明醫院住了2次院，一次至少住一個月，他當初聽聞母親生病後，連行李都沒帶，就從大陸趕回台灣，還將大陸房產賣掉，照顧母親直至她死亡，社區鄰居都知道狀況，並非像媒體講的那樣，完全不照顧母親。

男子激動表示，他不知道有哪些管道可以幫助母親下葬，當時只想好好將她安葬，因此將冰箱當作墓塚，初一十五買生果祭拜，若今天放在太平間也是這樣拜，若他真的不想照顧母親，直接就不用回台灣，而媒體報導家暴女兒的部分，男子則說，女兒是在大陸生的，若不想照顧對方就直接將她丟在大陸就好，他強調「今天沒有錢就是沒有錢，大家捫心自問，誰會幫我」。