有「台彩女神」封號的女星愛語莎（陳語媃），本來就擁有超高人氣，加入福爾摩沙台新夢想家啦啦隊後，直接成為啦啦隊女神之一，穿衣風格也越來越性感；最近愛語莎大方分享比基尼照，透露自己把比基尼反著穿，笑說夏天必須辣一波，雪白肉彈溢出的畫面讓人看了噴鼻血。

愛語莎昨（16日）在IG發文，曬出多張穿著綁帶比基尼的清涼照，興奮地表示，「這款這樣反著穿效果超好唷，新款泳衣多種穿法，夏天必須辣一波」；畫面中愛語莎把比基尼反穿，雪白D奶從各個洞溢出，腹部還有結實馬甲線，往下看又有一雙細又長美腿，整個人真的辣到不行。

廣大網友們被愛語莎反穿比基尼辣暈，紛紛激讚，「這個火太大了」、「順便打一場球」、「受不了啊太美了」、「愛語莎漂亮的不只是身材，還有臉蛋」、「這個太誇張了吧，嗶嗶嗶嗶警察呢」、「別再喬泳衣了，會噴鼻血」。

台彩從2017年推出的人形立牌都沒換過，在全台彩券行門口幾乎都能看到，上面有一名正妹穿著合身旗袍，捧著金元寶露出甜美笑容，小露事業線還有一雙白皙美腿，而這個正妹的真實身分就是愛語莎；先前愛語莎就透露，自己去試鏡根本不知道是替彩券代言，選上後還樂得說「像中大樂透」。